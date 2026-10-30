Fostul membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Adrian Toni Neacșu, atrage atenția asupra unei posibile incompatibilități în cazul numirii lui Gabriel-Ciprian Ene în funcția de secretar general al Guvernului. Acesta susține că statutul de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție nu permite ocuparea unei funcții în cadrul Executivului. Numirea lui Ene urmează să intre în vigoare pe 2 noiembrie.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, fostul membru CSM a explicat că magistraților-asistenți li se aplică incompatibilitățile prevăzute pentru judecători. Potrivit acestuia, statutul profesional nu permite ocuparea unei alte funcții publice sau private, iar suspendarea ori detașarea nu ar reprezenta soluții legale pentru această situație.

„Sunt şi eu de părere că un magistrat-asistent de la ÎCCJ nu poate fi secretar general al Guvernului. Magistraţii-asistenţi sunt asimilaţi întru totul judecătorilor (au grad de judecător de curte de apel), iar Constituţia le interzice judecătorilor să ocupe orice altă funcţie publică sau privată. Nu există juridic nici posibilitatea suspendării, nici aceea a detaşării”, a scris, joi seară, pe Facebook, Adrian Toni Neacşu.

Fostul membru al CSM a făcut referire și la regulile stabilite în perioada în care a făcut parte din Consiliu, privind ocuparea unor funcții în Executiv de către magistrați.

Neacșu a amintit că membrii CSM au stabilit următoarea regulă: ”Judecătorii nu pot ocupa funcţii în Guvern, cu excepţia acelora de detaşaţi în cadrul Ministerul Justiţiei. Funcţiile de demnitar nu pot fi cumulate”.

Adrian Toni Neacșu a susținut că Gabriel-Ciprian Ene ar fi trebuit să renunțe la funcția de magistrat-asistent înainte de a accepta numirea în Guvern.

În caz contrar, fostul membru CSM consideră că ar putea exista o situație de incompatibilitate care să intre în competența autorităților responsabile.

„Aşa că sper ca d-ul Gabriel Ene şi-a dat anterior demisia din funcţia de magistrat-asistent, în caz contrar, atât CSM, cât mai ales ANI având competenţe directe şi imediate de a sancţiona incompatibilitatea. Statutul de judecător trebuie apărat şi ţinut departe de contagiunea cu politicul sau Executivul”, este de părere Toni Neacşu.

Afirmațiile acestuia reprezintă o evaluare juridică a situației. Din informațiile prezentate nu rezultă dacă Gabriel-Ciprian Ene a demisionat deja din funcția deținută la Înalta Curte.

Premierul Luca Niculescu a semnat decizia prin care Gabriel-Ciprian Ene a fost desemnat secretar general al Guvernului. Acesta ocupa funcția de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție, iar numirea sa în Executiv urmează să producă efecte de la 2 noiembrie. Decizia a fost publicată joi în Monitorul Oficial.

Numirea a fost criticată și de deputatul USR Alexandru Dimitriu, care consideră că aceasta ar fi ilegală dacă Gabriel-Ciprian Ene își păstrează statutul de magistrat.

Parlamentarul a invocat atât jurisprudența Curții Constituționale privind ocuparea funcțiilor din Executiv de către magistrați, cât și prevederile Legii 303/2022. Potrivit articolului 227 din această lege, funcția de magistrat-asistent este incompatibilă cu exercitarea unei alte funcții publice sau private, cu excepțiile referitoare la anumite activități didactice.