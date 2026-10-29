PNL ar putea depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu dacă Executivul nu respectă obiectivele privind deficitul bugetar sau dacă apar decizii pe care liberalii le consideră incompatibile cu o bună guvernare. Ilie Bolojan a declarat că, deocamdată, partidul nu pregătește un asemenea demers, însă această poziție s-ar putea schimba în funcție de măsurile adoptate de Cabinet.

Invitat într-un podcast Recorder, fostul premier a fost întrebat dacă PNL ar putea încerca demiterea Guvernului în situația în care acesta ar decide majorarea taxelor. Ilie Bolojan a explicat că evaluarea activității Executivului va ține cont de respectarea angajamentelor asumate în privința finanțelor publice.

Liderul liberal a amintit că Guvernul Niculescu s-a angajat să pregătească pentru anul 2027 un buget care să respecte o țintă de deficit de cel mult 5,3%, conform obligațiilor asumate de România prin PNRR.

În ceea ce privește anul 2026, obiectivul este menținerea deficitului în limita de 6,2%, nivel stabilit în perioada fostului Guvern Bolojan. Fostul premier a declarat că PNL nu intenționează să depună o moțiune de cenzură atât timp cât aceste angajamente sunt respectate. În schimb, depășirea limitelor bugetare sau adoptarea unor măsuri considerate nejustificate ar putea determina liberalii să își schimbe poziția.

„În aceste condiții, noi nu intenționăm să depunem moțiunile de cenzură. Dacă aceste lucruri nu se respectă, sau se sare peste cal într-o formulă sau alta, sau se vede că nu e o formulă de bună guvernare, ne-am rezervat dreptul să depunem moțiunile de cenzură”, a declarat Ilie Bolojan.

În cadrul interviului, fostul premier a fost întrebat și despre posibilitatea ca liberalii să voteze alături de AUR pentru înlăturarea Guvernului Niculescu. Subiectul a fost abordat în contextul în care Bolojan a catalogat anterior AUR drept un partid extremist. Liderul PNL a făcut distincția între inițierea unei moțiuni împreună cu AUR și posibilitatea ca parlamentarii acestei formațiuni să susțină un document depus de liberali.

„Luăm în calcul să nu pregătim împreună, să nu semnăm împreună cu AUR o moțiune de cenzură, dar sunt situații în care, în Parlament, un proiect care care este inițiat de PNL; sau o moțiune de cenzură inițiată de PNL poate fi votată de alte partide, inclusiv de AUR”, a declarat Ilie Bolojan.

Fostul premier a explicat că voturile acordate în Parlament nu presupun în mod obligatoriu existența unei colaborări politice între formațiunile care susțin aceeași inițiativă.

„Și sunt situații în care un proiect inițiat de AUR, dacă este un proiect bun, la un moment dat poate fi votat inclusiv de celelalte partide”, a continuat Bolojan.

Liderul PNL a criticat și relația parlamentară dintre social-democrați și reprezentanții AUR. Potrivit fostului premier, PSD ar fi beneficiat în repetate rânduri de voturile parlamentarilor AUR pentru adoptarea unor inițiative care nu aveau sprijinul celorlalte partide din coaliția din care social-democrații făceau parte.

„PSD în toată această perioadă, tot ce și-a trecut prin Parlament – altceva decât, fără coaliția din care a fost partea, a trecut cu sprijinul AUR”, a spus Bolojan.

Acesta a susținut că poziționarea AUR drept formațiune antisistem este contrazisă de modul în care partidul a votat anumite inițiative ale PSD. Ilie Bolojan a afirmat că cele două partide au avut, în anumite situații, interese parlamentare comune, deși se prezintă public drept adversari politici.

„(…) dacă ne uităm ce s-a întâmplat în această perioadă, am văzut că, deși AUR se declară un partid antisistem, practic împreună cu PSD, cu partidul de sistem, au funcționat ca două fețe ale aceiași monede și, de multe ori, AUR a acționat în Parlament ca un fel de cutie de rezonanță a PSD”, a declarat Bolojan.

Declarațiile fostului premier vin la câteva luni după înlăturarea propriului Cabinet printr-o moțiune de cenzură.

În luna mai 2026, PSD și AUR au inițiat demersul parlamentar care a dus la retragerea votului de încredere acordat Guvernului Bolojan. Adoptarea moțiunii a provocat o criză politică prelungită, care a durat aproape șase luni. Situația a fost depășită odată cu instalarea Guvernului condus de Luca Niculescu.

În prezent, Ilie Bolojan susține că PNL nu urmărește demiterea Executivului, dar condiționează menținerea acestei poziții de respectarea obiectivelor bugetare și de modul în care Guvernul își exercită atribuțiile.