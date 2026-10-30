Cumpărătorii care comandă produse de pe platforme precum Shein și Temu vor suporta costuri suplimentare începând cu 1 noiembrie, când Uniunea Europeană introduce o nouă taxă de doi euro pentru coletele mici. Măsura face parte dintr-un pachet de schimbări prin care Bruxelles-ul încearcă să limiteze importurile de produse ieftine din afara blocului comunitar și să aducă venituri suplimentare la bugetul european.

Potrivit unui document intern al Comisiei Europene, consultat de Reuters, taxele aplicate acestor colete ar putea genera aproximativ șase miliarde de euro anual în perioada 2028-2034.

Începând cu 1 noiembrie, fiecărui colet mic îi va fi aplicată o taxă suplimentară de doi euro. Aceasta vine după introducerea, la începutul lunii iulie, a unei taxe de trei euro.

Măsurile vizează în special platformele de comerț electronic din China, precum Shein și Temu, de unde consumatorii europeni comandă frecvent articole la prețuri reduse.

Volumul acestor importuri a crescut considerabil. Anul trecut au intrat în Uniunea Europeană aproximativ 5,8 miliarde de colete cu o valoare declarată sub 150 de euro, cu 26% mai multe decât în anul precedent.

Comisia Europeană estimează că, în cele mai multe cazuri, valoarea declarată a produselor a fost mai mică decât cea reală, pentru evitarea taxelor vamale.

Estimarea de șase miliarde de euro pe an pentru perioada 2028-2034 ia în calcul și o posibilă reducere a numărului de colete mici care vor ajunge în UE. Bruxelles-ul anticipează că retailerii își vor adapta activitatea la noile reguli.

Potrivit documentului consultat de Reuters, aproximativ 90% din veniturile colectate ar urma să intre în bugetul Uniunii Europene, iar restul de 10% să revină statelor membre.

Proporțiile ar putea fi însă modificate în timpul negocierilor privind bugetul european pentru intervalul 2028-2034. În prezent, statele membre păstrează 25% din taxele vamale colectate.

Eurodeputatul Dirk Gotink, responsabil de coordonarea reformelor vamale la nivelul UE, a declarat că taxa urmărește să combată un model de afaceri bazat pe importuri din China de mică valoare și neconforme cu reglementările europene.

„Noile veniturile generate astfel ne oferă oportunitatea şi mijloacele necesare pentru a remedia decenii de subinvestiţii, punând la dispoziţia autorităţilor vamale europene resursele de care au nevoie pentru a proteja eficient piaţa noastră unică”, a afirmat acesta.

Platformele vizate au început deja să își adapteze activitatea la noile taxe. PDD Holdings, compania care deține Temu, a declarat în august că măsura va avea un „impact considerabil” asupra unor segmente ale afacerii sale, fără să prezinte însă estimări financiare.

Temu a oferit unor cumpărători reduceri pentru a compensa efectul taxelor, potrivit unor capturi de ecran consultate de Reuters. Platforma încearcă astfel să limiteze creșterea prețurilor pentru clienții obișnuiți să cumpere produse foarte ieftine.

Shein, care obține aproximativ o treime din venituri în Europa, a transmis că urmărește să mențină prețuri competitive și să asigure livrări mai rapide și mai comode. Vânzările companiei pe piața europeană scăzuseră deja înainte de introducerea noilor taxe, pe fondul creșterii prețurilor și al reducerii cheltuielilor pentru publicitate.

AliExpress, platformă deținută de grupul Alibaba, își extinde capacitățile de depozitare locală pentru a se adapta schimbărilor. Compania a susținut însă că noile taxe vor afecta gospodăriile cu venituri mici din Europa și vor accentua criza costului vieții.

Măsurile europene vin după ce Statele Unite au eliminat anul trecut scutirea de taxe vamale pentru comenzile online de valoare redusă. Decizia americană a fost luată pe fondul preocupărilor legate de concurența neloială și de comercializarea unor produse nesigure.