Republica Moldova. Procuratura municipiului Chișinău a deschis o anchetă penală după atacurile cibernetice în urma cărora au fost extrase datele personale a aproximativ 750.000 de cetățeni din Republica Moldova. Dosarul vizează încălcarea vieții private și divulgarea informațiilor dintr-o anchetă penală.

În paralel, instituțiile statului vor fi audiate în Parlament pe 4 noiembrie. Deputații vor să afle cum au fost posibile atacurile, ce informații au ajuns la atacatori și ce măsuri au fost luate pentru protejarea datelor cetățenilor.

Potrivit Procuraturii municipiului Chișinău, urmărirea penală a fost inițiată în legătură cu extragerea neautorizată a informațiilor personale. Ancheta vizează presupuse infracțiuni de încălcare a inviolabilității vieții private și divulgare a datelor urmăririi penale.

Purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Moraru, a confirmat că acțiunile procesuale sunt în desfășurare. Instituția precizează că va informa publicul despre evoluția anchetei în măsura permisă de lege. Deocamdată, autoritățile nu au prezentat detalii despre persoanele care ar putea fi implicate sau despre modul în care au fost extrase informațiile.

La câteva zile după deschiderea dosarului penal, Comisia parlamentară pentru securitate națională, apărare și ordine publică va audia instituțiile responsabile de sistemele informatice ale statului.

Ședința este programată pentru 4 noiembrie, la ora 9:00. Deputații vor să obțină explicații despre atacurile cibernetice și despre modul în care au fost protejate datele cetățenilor.

Președintele Comisiei, Lilian Carp, a anunțat că decizia privind organizarea audierilor a fost votată în unanimitate.

„În cadrul ședinței Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, noi am votat unanim privind audierile instituțiilor de stat pe acel incident care a avut loc, atacurile cibernetice. Va avea loc miercuri, orele 9:00”, a declarat Lilian Carp.

Deputatul a precizat că la discuții vor putea participa și alți parlamentari interesați. Totuși, ședința s-ar putea desfășura cu ușile închise.

Motivul este că vor fi analizate și informații cu caracter personal. După audieri, membrii Comisiei vor face declarații publice.

Atacurile au avut loc în perioada 19–23 octombrie. Mai multe sisteme informatice ale instituțiilor guvernamentale din Republica Moldova au fost vizate de acțiuni informatice neautorizate.

Potrivit informațiilor prezentate de Agenția pentru Securitate Cibernetică și Agenția de Guvernare Electronică, atacatorii au efectuat aproximativ 11 milioane de solicitări de accesare a sistemelor. În urma acestor acțiuni, au fost extrase date asociate cu aproximativ 750.000 de persoane.

Printre informațiile compromise se numără numele și prenumele, IDNP-urile și date despre membrii familiilor. Au fost vizate și informații despre pensii, asigurări medicale, prestații sociale, vehicule, permise de conducere și unele date financiare.

Autoritățile au precizat că datele cardurilor bancare nu au fost compromise. De asemenea, nu au fost identificate modificări neautorizate în registrele de stat.

Pentru a opri atacurile și a limita riscurile, autoritățile au deconectat temporar 82 de servicii publice digitale. Au fost oprite și peste 30 de sisteme informatice și panouri de administrare.

Instituțiile responsabile investighează în continuare circumstanțele incidentului. Ancheta urmărește să stabilească cine se află în spatele atacurilor și cum au reușit atacatorii să ajungă la informațiile personale.

Autoritățile verifică inclusiv posibila implicare a unor actori statali străini.

Incidentul a fost urmat și de schimbări la conducerea unor instituții responsabile de serviciile digitale.

Pe 28 octombrie, directoarea Agenției de Guvernare Electronică, Nicoleta Colomeeț, a fost eliberată din funcție. Interimatul va fi asigurat de Artiom Cociu, specialist în gestionarea sistemelor digitale complexe.

Schimbarea a fost decisă în contextul în care autoritățile consideră că este nevoie de o atenție mai mare acordată securității sistemelor informatice. Premierul Vasile Tofan a recunoscut progresele în dezvoltarea și extinderea serviciilor electronice. Totuși, acesta a spus că prioritățile trebuie schimbate. Accentul trebuie pus mai mult pe protejarea sistemelor și a datelor cetățenilor.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, consideră că atacurile ar putea avea legătură cu actori statali străini.

Potrivit acestuia, în spatele operațiunii s-ar putea afla echipe de hackeri bine organizate. Acestea ar putea presta servicii pentru serviciile secrete ale unor state considerate neprietenoase sau pentru grupări afiliate acestora.