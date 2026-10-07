Câți litri de țuică pot produce românii fără să plătească accize. Camera Deputaților a adoptat miercuri, în calitate de for decizional, proiectul care permite gospodăriilor înscrise în Registrul agricol să beneficieze de scutire de la plata accizelor pentru cel mult 200 de litri de băuturi alcoolice tradiționale pe an, dacă acestea sunt destinate consumului propriu și nu sunt comercializate.

În prezent, Codul fiscal prevede scutirea de la plata accizelor pentru cel mult 50 de litri de alcool obținut din fructe într-un an. Facilitatea se aplică în prezent dacă băutura este produsă din fructele provenite din gospodărie, este destinată consumului celui care o produce, familiei sau musafirilor și nu este vândută.

Proiectul adoptat miercuri, 7 octombrie, introduce însă o scutire separată pentru băuturile alcoolice tradiționale, printre care țuica, rachiul și pălinca, iar plafonul prevăzut este de 200 de litri într-un an.

Plafonul de 200 de litri nu se aplică separat fiecărui membru al familiei, ci întregii gospodării. Pentru a beneficia de scutirea de accize, gospodăria trebuie să fie înscrisă în Registrul agricol, iar băuturile produse nu pot fi comercializate.

Condițiile concrete și documentele necesare pentru înregistrarea și justificarea cantităților vor fi stabilite ulterior prin normele metodologice de aplicare.

Prin urmare, votul dat de Camera Deputaților nu înseamnă că facilitatea poate fi folosită imediat.

Proiectul este înregistrat ca PL-x 355/2025 și aprobă Ordonanța Guvernului nr. 22/2025 pentru modificarea și completarea Codului fiscal. Forma adoptată miercuri de Camera Deputaților a primit 225 de voturi „pentru”.

Legea fusese adoptată inițial în luna mai și trimisă la promulgare, însă președintele Nicușor Dan a solicitat reexaminarea acesteia.

În urma cererii de reexaminare, Senatul a eliminat prevederea privind scutirea de accize pentru cei 200 de litri. Deputații au reintrodus însă această prevedere în forma asupra căreia au dat votul final miercuri.

Actul normativ urmează să ajungă din nou la președinte pentru promulgare. Măsura va produce efecte numai după publicarea legii în Monitorul Oficial și intrarea acesteia în vigoare.

Proiectul conține și o prevedere tehnică referitoare la micii producători independenți de băuturi fermentate. Cantitatea de băuturi tradiționale produsă într-o gospodărie și care nu este destinată vânzării nu va fi luată în calcul la stabilirea volumelor comerciale folosite pentru încadrarea unui producător în această categorie.

Limitele maxime realizate în ultimele 12 luni consecutive de activitate sunt de 200.000 de hectolitri pentru bere, 1.000 de hectolitri pentru vinuri, 15.000 de hectolitri pentru băuturile fermentate, altele decât berea și vinul, și 250 de hectolitri pentru produsele intermediare.

Aceste cantități nu reprezintă însă volumele pe care o gospodărie le poate produce fără plata accizelor. Plafoanele sunt separate și se aplică operatorilor economici pentru menținerea statutului de mic producător independent.

În cazul gospodăriilor, limita stabilită prin proiect rămâne de 200 de litri pe an.

Amendamentul care prevede scutirea de accize pentru cele 200 de litri a fost propus de deputatul PSD Mircea Govor.

Acesta susține că măsura ar permite promovarea, prezentarea și degustarea băuturilor tradiționale fără ca acestea să fie comercializate.

Potrivit motivării amendamentului, cantitatea exceptată nu ar produce un impact semnificativ asupra veniturilor bugetare, iar regula ar clarifica utilizarea acestor produse la evenimentele tradiționale de familie.

Inițiatorul susține, de asemenea, că prevederea este compatibilă cu legislația europeană, deoarece băuturile pentru care se acordă scutirea nu pot fi vândute.