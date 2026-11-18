Grand Theft Auto VI (GTA 6), unul dintre cele mai așteptate jocuri video din istorie, începe lansarea globală joi, 19 noiembrie 2026, potrivit Reuters. După 13 ani de așteptare de la apariția precedentului titlu principal al seriei, Rockstar Games le oferă jucătorilor acces la o nouă poveste, plasată în Vice City, o versiune fictivă a orașului Miami.

Lansarea se va face etapizat, în funcție de fusul orar, jocul devenind disponibil la miezul nopții în fiecare piață, începând cu Noua Zeelandă. GTA 6 este dezvoltat de Rockstar Games, companie deținută de Take-Two Interactive, și va putea fi jucat pe consolele PlayStation 5 și Xbox Series X/S.

Acțiunea se desfășoară în Leonida, un stat fictiv inspirat de Florida, iar centrul poveștii este Vice City, orașul care amintește de Miami. De această dată, jucătorii vor urmări aventurile a două personaje principale: Lucia Caminos și Jason Duval.

Cei doi formează un cuplu atât în viața personală, cât și în activitățile infracționale. Povestea va permite trecerea de la un personaj la celălalt, iar jucătorii vor putea descoperi diferite aspecte ale universului jocului.

Materialele de prezentare au dezvăluit deja câteva dintre activitățile disponibile: vizite în cluburi de noapte, magazine de arme, scufundări și explorarea unei grădini zoologice. Rockstar a păstrat însă multe detalii despre misiuni și evoluția poveștii pentru momentul lansării.

Așteptările comerciale sunt ridicate. Potrivit estimărilor companiei de analiză Sensor Tower, GTA 6 înregistrase aproape 16 milioane de copii vândute până marți, 17 noiembrie, cu venituri estimate la peste 1,5 miliarde de dolari.

Producția jocului ar fi costat cel puțin un miliard de dolari, potrivit estimărilor citate de Reuters. Dacă aceste cifre se confirmă, proiectul se numără printre cele mai costisitoare producții din industria jocurilor video.

Seria Grand Theft Auto a debutat în 1997 și a devenit una dintre cele mai cunoscute francize din industria divertismentului. Precedentul titlu principal, GTA V, a fost lansat în 2013 și este considerat unul dintre cele mai bine vândute jocuri video din toate timpurile.

Acțiunea din GTA V se desfășura în Los Santos, o versiune fictivă a orașului Los Angeles. Jocul a atras publicul prin lumea deschisă, misiunile variate, posturile de radio și satira socială inspirată de societatea americană.

Unul dintre aspectele urmărite de comunitatea de jucători este modul în care GTA 6 va trata violența. Tore Olsson, profesor de istorie la Universitatea din Tennessee, Knoxville, consideră că noul titlu ar putea fi mai puțin provocator decât versiunile anterioare.

Acesta a explicat că jocul pare să facă parte din cultura mainstream într-o măsură mai mare decât predecesoarele sale. Materialele promoționale sugerează, de asemenea, că anumite stiluri de joc mai responsabile ar putea fi recompensate.

„Nu există nicio îndoială că Jason și Lucia din GTA VI vor fi infractori și vor încălca în mod regulat legea. Dar nu cred că noul joc le va cere jucătorilor să comită masacre fără discernământ și este posibil chiar să îi penalizeze pe cei care aleg să joace în acest fel”, a declarat Olsson, citat de Reuters.

Rob Nelson, co-director al studioului Rockstar North din Edinburgh și unul dintre cei trei responsabili creativi ai proiectului, a transmis publicației britanice The Guardian că provocarea unor distrugeri fără sens nu s-ar potrivi poveștii celor două personaje, descrise drept un cuplu tânăr aflat într-o situație dificilă.

Entuziasmul din jurul GTA 6 se reflectă și în planurile jucătorilor. Unii au decis să își modifice programul de lucru pentru a putea începe aventura imediat după deblocarea jocului.

Brayden Whaley, un creator de conținut în vârstă de 23 de ani din Los Angeles, a declarat pentru Reuters că așteaptă lansarea cu nerăbdare. La apariția GTA V era încă un copil, iar acum intenționează să petreacă ore întregi jucând noul titlu, până când va termina povestea.

Luke Maxwell, un australian de 27 de ani, tată a doi copii și angajat în domeniul vânzărilor, și-a programat zile libere pentru lansare. Acesta le-a spus membrilor familiei că nu dorește să fie deranjat în perioada în care va juca.

În Tasmania, un magazin de parfumuri administrat de o familie urmează să fie închis timp de o săptămână. Jonah Bowen-Brown, în vârstă de 20 de ani, și-a convins mama să îi acorde lui și fratelui său timp liber pentru a juca GTA 6.

Potrivit estimărilor citate de Reuters, parcurgerea poveștii principale ar putea necesita aproximativ 50 de ore. Din acest motiv, evaluările complete ale jocului nu vor apărea imediat după lansare.

Succesul comercial inițial nu elimină riscul unor reacții negative. Dificultatea misiunilor, o poveste considerată nesatisfăcătoare sau problemele tehnice apărute la debut ar putea influența reputația jocului și vânzările ulterioare.

GTA 6 ajunge astfel pe piață după o perioadă de așteptare de 13 ani, cu estimări comerciale foarte ridicate și cu o comunitate pregătită să exploreze din nou Vice City.