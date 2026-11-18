Magnitudinea unui cutremur crește pe o scară logaritmică, iar o diferență aparent mică între două valori poate însemna o creștere considerabilă a energiei eliberate. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) și Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS) explică principiul după care sunt evaluate seismele și de ce diferențele de câteva zecimi de magnitudine contează.

Un exemplu relevant este comparația dintre un cutremur de magnitudine 5,7 și unul de 6,0. Deși între cele două valori există o diferență de numai 0,3 unități, seismul de magnitudine 6,0 eliberează aproximativ de 2,8 ori mai multă energie. Amplitudinea undelor seismice înregistrate este, la rândul ei, de aproximativ două ori mai mare.

Magnitudinea este o mărime care caracterizează dimensiunea unui cutremur și energia asociată producerii acestuia. Valoarea este calculată pe baza înregistrărilor realizate de stațiile seismice, care detectează mișcările solului generate de propagarea undelor.

Potrivit explicațiilor publicate de INCDFP, scara magnitudinilor este exponențială. O creștere cu o unitate a magnitudinii corespunde unei creșteri de aproximativ 30 de ori a energiei eliberate.

USGS utilizează o aproximație de 32 de ori pentru fiecare unitate de magnitudine. Diferența provine din formulele și aproximările folosite, însă ambele explicații arată aceeași realitate: energia crește mult mai repede decât sugerează diferența numerică dintre două cutremure.

Exemplul oferă o imagine mai clară asupra modului în care funcționează această scară.

La o diferență de 0,3 unități de magnitudine, raportul dintre amplitudinile undelor este de aproximativ două ori. În schimb, energia radiată este de aproape trei ori mai mare.

Prin urmare, o diferență de 0,3 unități conduce la un raport energetic de aproximativ 2,82.

Pentru comparație, un cutremur de magnitudine 6,0 eliberează de aproximativ 32 de ori mai multă energie decât unul de magnitudine 5,0, potrivit explicațiilor USGS.

O confuzie frecventă este cea dintre magnitudine și intensitate. Deși termenii sunt folosiți uneori ca și cum ar avea același înțeles, ei descriu caracteristici diferite ale unui seism.

Magnitudinea reprezintă dimensiunea cutremurului la sursă și are o singură valoare pentru evenimentul respectiv, indiferent de locul în care este măsurat.

Intensitatea descrie efectele produse de mișcarea seismică într-o anumită zonă. Aceasta poate varia în funcție de distanța față de epicentru, adâncimea focarului, caracteristicile solului și rezistența construcțiilor.

Astfel, același cutremur poate fi resimțit diferit în două localități. Într-o zonă, mișcarea poate fi slab perceptibilă, în timp ce în alta poate provoca avarii. INCDFP explică această diferență prin factorii geografici și geologici care influențează propagarea undelor seismice.

Scara Richter a fost introdusă în 1935 de seismologul Charles F. Richter și a reprezentat un progres major în evaluarea cutremurelor. Metoda inițială se baza pe amplitudinea undelor înregistrate de seismografe.

Între timp, tehnologia și metodele de analiză au evoluat. Pentru cutremurele mari, USGS utilizează în prezent magnitudinea moment (Mw), care ia în calcul proprietățile fizice ale sursei seismice, inclusiv suprafața faliei care s-a rupt, deplasarea rocilor și rigiditatea acestora.

Această metodă oferă o evaluare mai precisă a dimensiunii cutremurelor puternice. Denumirea de „scara Richter” continuă să fie folosită în limbajul obișnuit, însă nu descrie toate metodele moderne de determinare a magnitudinii.

Scara logaritmică permite compararea unor fenomene seismice foarte diferite ca dimensiune și energie. Fără acest sistem, valorile asociate celor mai mici mișcări tectonice și celor mai puternice cutremure ar fi mult mai dificil de reprezentat și interpretat.

Totuși, o magnitudine mai mare nu înseamnă automat aceleași efecte în toate regiunile. Pagubele depind și de adâncimea cutremurului, distanța față de zona afectată, condițiile geologice și vulnerabilitatea clădirilor.

Magnitudinea indică dimensiunea seismului, iar intensitatea arată cum se manifestă acesta într-o anumită zonă. Diferența dintre cele două valori este importantă pentru interpretarea corectă a informațiilor transmise de institutele de seismologie.