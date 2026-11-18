Sute de mii de utilizatori de telefoane cu Android din România au fost treziți în noaptea de marți spre miercuri de o alarmă puternică, declanșată în timpul cutremurului din zona Vrancea. Notificările nu au fost transmise prin RO-ALERT, ci prin sistemul de avertizare seismică dezvoltat de Google, care poate detecta un cutremur în desfășurare și poate alerta utilizatorii înainte ca undele seismice să ajungă în zona lor.

Seismul s-a produs miercuri, 18 noiembrie, în jurul orei 02:49. Datele preliminare indică o magnitudine de 5,7 și o adâncime de aproximativ 107 kilometri. La scurt timp, numeroase telefoane Android au afișat o notificare în care era anunțată producerea unui cutremur, însoțită de un semnal sonor puternic.

Mesajul transmis prin Serviciile Google Play indica o magnitudine inițială estimată la 6,5 și o distanță de aproximativ 148,4 kilometri. Estimarea era mai mare decât valoarea comunicată ulterior de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Diferența apare deoarece sistemul Google calculează automat parametrii seismului în primele momente, pe baza datelor disponibile, înainte de analiza finală a specialiștilor.

Tehnologia se numește Android Earthquake Alerts System și folosește senzorii existenți în telefoanele mobile pentru a detecta mișcările seismice. Fiecare smartphone compatibil are un accelerometru, componentă care identifică mișcarea și permite, printre altele, rotirea automată a ecranului.

Același senzor poate detecta vibrațiile produse de un cutremur. Când mai multe telefoane dintr-o regiune înregistrează simultan mișcări compatibile cu un seism, datele sunt transmise către serverele Google. Algoritmii analizează informațiile, estimează locul producerii cutremurului și magnitudinea acestuia, apoi stabilesc zonele în care trebuie trimise avertizări.

Sistemul profită de diferența dintre viteza undelor seismice. Undele P, care se propagă mai repede, pot fi detectate înaintea undelor S, mai lente, dar care pot produce mișcări mai puternice ale solului. Dacă distanța permite, notificarea poate ajunge la utilizatori înainte ca undele mai puternice să fie resimțite.

Google nu prezice cutremurele, ci le detectează după ce au început deja.

Tipul notificării depinde de intensitatea estimată a mișcărilor seismice în zona utilizatorului. Pentru cutremurele care pot produce mișcări mai slabe, telefonul poate afișa o simplă informare. Dacă sunt estimate mișcări moderate sau puternice, sistemul poate transmite o alertă pe întregul ecran, cu un semnal sonor și instrucțiuni de protecție.

Avertizarea de nivel ridicat, denumită „Take Action”, este concepută pentru a atrage imediat atenția și poate întrerupe inclusiv modul „Nu deranja”. Nu toți utilizatorii primesc însă aceeași notificare, deoarece avertizările sunt adaptate în funcție de intensitatea estimată în zona în care se află fiecare telefon.

Google a introdus trei niveluri de alertare: „Be Aware”, pentru informarea asupra unor mișcări ușoare, „Be Ready”, care îndeamnă utilizatorii să se pregătească, și „Take Action”, pentru situațiile în care sunt estimate mișcări moderate sau puternice.

Alertele sunt transmise în funcție de localizarea aproximativă a telefonului și de intensitatea estimată a cutremurului. Pentru a beneficia de serviciu, utilizatorii au nevoie de un dispozitiv Android compatibil, de funcția activată și de o conexiune la internet prin Wi-Fi sau date mobile.

Prin urmare, două persoane aflate în aceeași localitate pot primi avertizări diferite sau este posibil ca una dintre ele să nu primească nicio notificare. Google precizează că mesajele pot ajunge înainte ca seismul să fie resimțit, în timpul mișcărilor seismice sau chiar după acestea. Estimările inițiale privind magnitudinea pot fi, de asemenea, diferite de valorile stabilite ulterior de seismologi.

Sistemul este disponibil în România din februarie 2022. În octombrie 2026, Google a anunțat extinderea tehnologiei în peste 200 de țări și regiuni și a precizat că, la nivel mondial, au fost transmise peste un miliard de avertizări.

Sistemul Google detectează automat mișcările seismice prin senzorii telefoanelor, în timp ce RO-ALERT este administrat de autoritățile române și transmite mesaje de urgență către populație. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, RO-ALERT nu transmite avertizări înainte de producerea cutremurelor. Mesaje pot fi trimise ulterior, dacă seismul are consecințe grave și sunt necesare instrucțiuni de protecție.

Utilizatorii Android pot verifica dacă funcția Google este activată în meniul „Setări”, la „Siguranță și urgență” – „Alerte de cutremure”. Pe unele modele de telefoane, opțiunea se găsește în secțiunea „Localizare”.