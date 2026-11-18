Cutremurul produs miercuri dimineața a provocat mai multe situații de urgență în județele Galați și Buzău, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).

În Galați, șapte ambulanțe au fost trimise la solicitări pentru persoane care au suferit atacuri de panică, iar șase dintre acestea au fost transportate la spital.

Au fost raportate și două persoane rănite în timpul evacuării sau după căderea unor obiecte de mobilier, una în Galați și alta în municipiul Râmnicu Sărat.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Galați, au fost înregistrate nouă apeluri la 112, dintre care șapte au necesitat intervenția echipajelor medicale. Cele mai multe solicitări au vizat persoane care au suferit atacuri de panică în urma mișcării seismice.

Într-unul dintre cazuri, o persoană s-a lovit la cap în timp ce încerca să iasă din clădire, alergând spre ușa exterioară. Într-o informare anterioară, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunțase că, la Galați, o persoană a fost rănită după ce a fost lovită de ușa unui dulap în timpul evacuării.

Șase persoane au fost transportate la unități medicale. În cazul unui copil, mama a refuzat transportul la spital. Pentru alte două apeluri, operatorii au oferit recomandări și sprijin telefonic, pentru ca persoanele care au sunat la 112 să își recapete calmul.

O altă persoană a fost rănită în municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău, după ce elemente de mobilier au căzut peste aceasta, potrivit informațiilor transmise de IGSU.

După seism, pompierii din Galați au desfășurat misiuni de patrulare și verificare, cu opt echipaje mobilizate atât în municipii și orașe, cât și în mediul rural. Acțiunile au vizat în special clădirile înalte, construcțiile de locuit și cele industriale, monumentele istorice și alte imobile reprezentative.

În județul Brăila nu au fost raportate apeluri la 112 sau situații de urgență asociate cutremurului. Cu toate acestea, pompierii au anunțat că vor verifica zonele cu vulnerabilitate seismică din municipiul Brăila, pentru a identifica eventuale efecte asupra clădirilor.

Misiunile de recunoaștere desfășurate în județele Brăila, Buzău, Covasna, Galați, Iași, Neamț, Vrancea și Vaslui, precum și în București, s-au încheiat fără să fie raportate pagube materiale.

IGSU a precizat că sistemul RO-ALERT nu transmite notificări înainte de producerea cutremurelor. Mesaje de avertizare pot fi trimise ulterior, dacă seismul are consecințe grave, pentru a informa populația despre măsurile de protecție necesare și eventualele puncte de distribuire a ajutoarelor.