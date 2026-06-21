O ambulanță care transporta un copil către spital și un autoturism au fost implicate, duminică dimineață, într-un accident rutier produs la ieșirea din orașul Hârlău, pe direcția Iași, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU).

În urma impactului, șoferul autoturismului a fost rănit și transportat la spital, iar copilul aflat în ambulanță și însoțitorul său au fost preluați de un alt echipaj medical pentru continuarea transportului către unitatea sanitară.

Potrivit IGSU Iași, în accident au fost implicate în total șapte persoane. La fața locului au intervenit un echipaj din cadrul Punctului de Lucru Hârlău, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și patru militari, precum și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

Ambulanța implicată în accident aparținea Serviciului de Ambulanță Județean Botoșani și transporta un pacient minor către o unitate medicală.

„Pacientul minor transportat de ambulanţa SAJ Botoşani şi însoţitorul acestuia au fost preluaţi de un alt echipaj SAJ pentru continuarea transportului către unitatea medicală”, a transmis ISU Iași.

Autoritățile nu au precizat starea de sănătate a copilului și nici dacă acesta a suferit leziuni în urma accidentului.

Șoferul autoturismului a ajuns la spital În urma impactului, conducătorul autoturismului, un bărbat în vârstă de 58 de ani, a fost evaluat medical la locul intervenției.

Conform ISU Iași, acesta era conștient și prezenta o contuzie toraco-abdominală, precum și escoriații la membrul superior stâng. Bărbatul a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean și transportat la spital pentru investigații suplimentare și îngrijiri medicale.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul de la ieșirea din Hârlău spre Iași.

Cercetările vizează stabilirea cauzelor impactului și a eventualelor responsabilități ale persoanelor implicate.