O persoană a fost grav rănită după ce două vagoane ale unui tren de marfă au căzut de pe un pod în Munchen, în noaptea de vineri spre sâmbătă, potrivit agenției DPA.

Accidentul a avut loc pe o linie feroviară destinată exclusiv transportului de marfă, iar autoritățile au intervenit pentru securizarea zonei.

Potrivit poliției germane, cele două vagoane au plonjat de la aproximativ cinci metri înălțime și s-au oprit pe șoseaua de sub pod.

Incidentul a provocat rănirea gravă a unei persoane, însă autoritățile au precizat că nu există riscuri pentru populație.

Accidentul s-a produs în capitala landului Bavaria, iar circumstanțele exacte ale deraierii sunt în continuare investigate. La momentul producerii incidentului, încărcătura transportată de trenul de marfă nu fusese identificată.

Poliția a transmis însă că vagoanele nu transportau materiale periculoase. Din acest motiv, nu a fost emisă nicio alertă pentru locuitorii din zonă și nu există pericole legate de contaminare sau substanțe toxice.

Operațiunile de intervenție și de evaluare a pagubelor sunt în desfășurare. Autoritățile nu au precizat când vor putea fi repuse pe șine cele două vagoane avariate.

Bu sabah Münih’te yürüyüş yaparken ilginç bir manzarayla karşılaştım. Schleißheimer Straße’daki demiryolu köprüsünde yük trenine ait iki vagon raydan çıkarak köprünün altında asılı kalmış. Yol tamamen trafiğe kapatılmış, polis ve kurtarma ekipleri olay yerinde yoğun şekilde… pic.twitter.com/xbFmeUeXgf — Dolkun Isa (@Dolkun_Isa) June 20, 2026

Din cauza complexității operațiunilor de recuperare, zona afectată ar putea rămâne închisă circulației până duminică, au transmis autoritățile locale.

O purtătoare de cuvânt a companiei feroviare Deutsche Bahn a declarat că accidentul s-a produs pe o linie utilizată exclusiv de trenurile de marfă.

În consecință, serviciile regionale și cursele feroviare de lungă distanță nu au fost afectate, iar circulația trenurilor de pasageri se desfășoară în condiții normale.

Ancheta privind cauzele accidentului feroviar din Munchen este în desfășurare. Deși o persoană a fost grav rănită, autoritățile germane au precizat că nu există pericole pentru populație, iar traficul feroviar de pasageri nu a fost perturbat.