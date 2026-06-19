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Două trenuri s-au ciocnit în Londra. Mai multe persoane au fost rănite

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Două trenuri s-au ciocnit în Londra. Mai multe persoane au fost răniteAccident feroviar Londra. Sursă foto: X
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Din cuprinsul articolului

Două trenuri de pasageri care circulau spre Londra s-au ciocnit vineri după-amiază pe linia ferată dintre Bedford și Luton. Potrivit DW, accidentul a mobilizat zeci de echipaje de intervenție, iar autoritățile au raportat mai multe persoane rănite și perturbări majore ale traficului feroviar din zonă.

Accident feroviar la nord de Londra

Poliția Britanică pentru Transporturi a anunțat că a intervenit în urma unei coliziuni produse la aproximativ 60 de mile nord de Londra.

Potrivit informațiilor apărute până acum, trenul East Midlands Railway care circula pe ruta Corby – London St Pancras a intrat în coliziune cu un alt tren care venea din Nottingham și se îndrepta spre aceeași destinație.

Imagini distribuite pe rețelele sociale arată partea din față a unui tren lovind partea din spate a celuilalt, ambele garnituri rămânând pe șine după impact.

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Zeci de echipaje de intervenție au fost mobilizate

Serviciul de Ambulanță East of England a trimis la locul accidentului numeroase echipaje, inclusiv o ambulanță aeriană. De asemenea, au fost mobilizate aproximativ 30 de ambulanțe și mai multe elicoptere medicale pentru acordarea primului ajutor victimelor.

Serviciul de Pompieri și Salvare din Bedfordshire a confirmat prezența echipajelor în zona accidentului și a cerut populației să evite perimetrul.

Ministrul britanic al Transporturilor, Heidi Alexander, a transmis într-un mesaj publicat pe platforma X că este „profund îngrijorată” de informațiile privind coliziunea.

Accident feroviar Londra

Accident feroviar Londra . Sursă foto: X

Pasagerii descriu scene de panică

Mai mulți călători au fost răniți în urma impactului. Fotografii de la fața locului îi surprind pe unii dintre aceștia primind îngrijiri medicale, cu bandaje aplicate la nivelul capului. Martorii au relatat că în vagoane s-au auzit „plânsete și țipete” imediat după accident.

Peter Knapp, aflat în primul vagon al unuia dintre trenurile implicate, a declarat că a văzut persoane cu răni de diferite gravități.

„A fost un moment în care am fost aruncat în scaunul din fața mea, iar apoi am văzut fum. Oamenii plângeau, țipau, erau foarte speriați și confuzi”, a spus acesta. „M-am ridicat și am văzut multe persoane care nu puteau vorbi, aveau picioarele fracturate, iar apoi am reușit să ies din tren. Pentru că sunt destul de slab, am putut să mă strecor prin spațiul dintre uși.”

Pasagerul a povestit că, în primele momente după impact, s-a temut că ar putea fi vorba despre un atac.

„Primul meu gând a fost că trebuie să ies din tren, în cazul în care fusese o explozie teroristă. Am crezut că este mai sigur să cobor din tren.”

Circulația trenurilor din Londra, afectată pe mai multe rute

În urma accidentului, operatorul East Midlands Railway a anunțat că nu poate asigura circulația trenurilor către și dinspre Londra pentru restul zilei.

La rândul său, Thameslink a informat că toate liniile dintre Luton și Bedford au fost blocate, în timp ce autoritățile desfășoară investigații pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs coliziunea.

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