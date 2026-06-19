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Cisternă încărcată cu benzină, răsturnată pe DN 7 în Argeș. Traficul a fost deviat

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Cisternă încărcată cu benzină, răsturnată pe DN 7 în Argeș. Traficul a fost deviatPompieri. Sursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

O cisternă care transporta combustibil s-a răsturnat vineri penDN 7, în apropierea localității Cotmeana din județul Argeș. În urma incidentului, autoritățile au impus restricții de circulație pentru desfășurarea operațiunilor de intervenție. Potrivit ISU Argeș, după răsturnarea autocisternei au fost semnalate scurgeri de combustibil pe șosea.

Traficul pe DN 7, în zona localității Cotmeana din județul Argeș, a fost afectat

„Sunt scurgeri de combustibil pe partea carosabilă, aspect ce implică restricţii de circulaţie, pentru a permite intervenţia echipajelor specializate”, au anunțat pompierii.

Reprezentanții ISU Argeș au anunțat ulterior că, potrivit informațiilor oferite de șofer, autocisterna era încărcată cu benzină.

Cisterna rasturanta

Sursa foto: Info Trafic

Ce opțiuni au șoferii

Pompierii acționează cu patru mașini de stingere, o autospecială de descarcerare, două echipaje SMURD de prim ajutor calificat, o autospecială de hidroperforare și un echipaj specializat CBRN, destinat gestionării situațiilor care implică substanțe periculoase.

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Pentru a facilita intervenția și pentru a evita expunerea participanților la trafic la eventuale pericole, circulația rutieră urmează să fie redirecționată pe DN 7C.

Trafic îngreunat și în județul Arad

Șapte persoane au fost implicate într-un grav accident rutier produs vineri dimineață pe un drum județean din județul Arad, după impactul dintre un microbuz destinat transportului de persoane și un autoturism.

În urma coliziunii, șoferul microbuzului a intrat în stop cardio-respirator, fiind supus manevrelor de resuscitare de către echipajele medicale sosite la fața locului.

Accidentul s-a produs între localitățile Vladimirescu și Horia, unde au intervenit de urgență pompieri, echipaje SMURD și ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

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