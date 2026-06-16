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Șantier pe una dintre cele mai importante artere din Capitală. Ce îi așteaptă pe șoferi în această vară

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Șantier pe una dintre cele mai importante artere din Capitală. Ce îi așteaptă pe șoferi în această varăPasajul Basarab. Sursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Reprezentanții Primăriei București (PMB)  au anunțat etapele lucrărilor care vor fi efectuate la Pasajul Basarab, precum și restricțiile de circulație care vor fi impuse pe durata intervențiilor. Potrivit municipalității, intervențiile vor începe pe 20 iunie, imediat după intrarea elevilor în vacanța de vară, iar lucrările sunt programate să se încheie până la finalul anului.

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În prima etapă, desfășurată între 20 și 29 iunie, lucrările vor viza exclusiv zona liniilor de tramvai, fără impact asupra traficului auto. Pentru desfășurarea intervențiilor în condiții de siguranță, linia de contact a tramvaielor va fi scoasă temporar de sub tensiune.

Începând cu 29 iunie și până la 31 iulie, circulația rutieră va fi reorganizată. Șoferii vor circula pe o singură bretea, folosită pentru ambele sensuri de mers, pe relația Calea Grozăvești – Șoseaua Nicolae Titulescu și retur.

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Ce se va întâmpla în luna august

Pe parcursul lunii august, traficul va fi mutat pe cealaltă bretea a pasajului. Din septembrie, odată cu revenirea elevilor la școală și creșterea valorilor de trafic, autoritățile spun că vor fi aplicate doar restricții punctuale pe carosabil, pentru a limita impactul asupra circulației.

Modificări importante vor apărea și în rețeaua de transport public. Din 20 iunie, liniile de tramvai 4 și 11 vor fi suspendate temporar. Pentru preluarea călătorilor va fi introdusă linia 54, care va asigura legătura între Depoul Alexandria și zona Zețarilor – Șura Mare.

Ce restricții de circulație vor exista în Capitală

Totodată, linia 44 va circula cu un număr suplimentar de vehicule, iar traseele liniilor 1 și 10 vor fi deviate pe durata lucrărilor.

Pentru a facilita deplasarea călătorilor în zona afectată de restricții, STB va introduce și linia navetă 610, care va circula între Primăria Sectorului 1, Pasajul Basarab, Piața Leul, Piața Danny Huwe și Șoseaua Progresului, cu întoarcere pe Bulevardul Panduri.

Reprezentanții Primăriei Capitalei estimează că, de la 1 septembrie, circulația tramvaielor va reveni la normal, urmând ca lucrările rămase să fie realizate etapizat.

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