Politica

Mesajul lui Nicuşor Dan la trei ani de la atacul Hamas. Ce spune despre pacea în Gaza

Mesajul lui Nicuşor Dan la trei ani de la atacul Hamas. Ce spune despre pacea în GazaNicusor Dan. Sursa foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Preşedintele Nicușor Dan a transmis miercuri un mesaj la trei ani de la atacul Hamas asupra Israelului, în care aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise, iar 251 au fost luate ostatice. Şeful statului a adus un omagiu victimelor, a transmis solidaritate familiilor acestora şi poporului israelian şi a condamnat antisemitismul care a urmat.â

Nicușor Dan: Nu există nicio justificare pentru o astfel de barbarie

„Acum trei ani, teroriştii din Hamas au ucis aproximativ 1.200 de persoane şi au luat 251 de ostatici. Astăzi aduc un omagiu victimelor şi sunt alături de familiile lor şi de poporul israelian”, a scris preşedintele pe platforma X.

Nicușor Dan a afirmat că atacul nu poate avea nicio justificare şi a condamnat manifestările antisemite apărute ulterior.

Şeful statului arată că „nu există nicio justificare pentru o astfel de barbarie, nici pentru antisemitismul care a urmat”.

ANAF anunță schimbări la notificările pentru contribuabili. Ce va face fiscul
ANAF anunță schimbări la notificările pentru contribuabili. Ce va face fiscul
Lege nouă pentru motocicliști. Vor putea trece printre mașini la semafor
Lege nouă pentru motocicliști. Vor putea trece printre mașini la semafor

Nicușor Dan: Pacea în Gaza presupune dezarmarea Hamas

Preşedintele României a afirmat că o soluţie pentru Gaza poate fi construită doar în condiţiile dezarmării complete a organizaţiei Hamas.

„Pacea în Gaza nu poate fi construită decât pe baza dezarmării complete a organizaţiei Hamas. România susţine Consiliul pentru Pace şi şi-a deschis spitalele pentru copiii din Gaza. Fragilul armistiţiu trebuie să se transforme într-o soluţie durabilă, care să ofere securitate israelienilor şi palestinienilor un stat al lor”, mai spune Nicuşor Dan.

Preşedintele a susţinut, de asemenea, soluţia celor două state, pe care o consideră singura variantă prin care poate fi obţinută o pace de durată în regiune.

„Fragilul armistițiu trebuie să se transforme într-o soluție durabilă, care să le ofere israelienilor securitate, iar palestinienilor, un stat propriu”, a conchis președintele.

atac teroristi hamas

atac teroristi hamas / sursa foto: captura video

România participă la Consiliul Păcii ca observator

Consiliul Păcii este o iniţiativă lansată de preşedintele american Donald Trump pentru punerea în aplicare a planului privind Gaza.

Prima reuniune a Consiliului a avut loc la 19 februarie 2026. România a fost reprezentată la întâlnire de preşedintele Nicuşor Dan şi a participat în calitate de observator.

Bucureştiul a refuzat statutul de membru cu drepturi depline în cadrul structurii şi a solicitat clarificări părţii americane, după ce unele prevederi ale documentului au fost considerate în contradicţie cu angajamentele internaţionale asumate deja de România.

Stiri calde

18:23 - Republica Moldova își întărește protecția la granița cu Ucraina. Polițiștii de frontieră ar putea fi retrași, iar la ...

18:15 - Mourinho și Mbappe, confruntare la Real Madrid. Ce s-ar fi întâmplat la micul dejun: „Așa ceva nu este permis!”

18:07 - Câți litri de țuică pot produce românii fără să plătească accize. Proiectul adoptat în Parlament

17:59 - Chirurg din Craiova, condamnat definitiv pentru uciderea din culpă a unui pacient

17:52 - Mai multe burse pentru liceenii români. Până la 70 de elevi vor putea studia în SUA

17:44 - Cristela Georgescu, după o nouă zi de percheziții informatice la DIICOT: „Călin nu a înșelat, Călin a fost înșelat”

HAI România!

Ce urmează pentru Trump după votul din 3 noiembrie. Hartmann: „Încă are capacitatea de a întoarce rezultatul”

Ce urmează pentru Trump după votul din 3 noiembrie. Hartmann: „Încă are capacitatea de a întoarce rezultatul”

Analiza lui H.D. Hartmann: America votează, războaiele continuă

Analiza lui H.D. Hartmann: America votează, războaiele continuă

Dâre îngrijorătoare pe cerul României

Dâre îngrijorătoare pe cerul României

Proiecte speciale