Lovitură pentru fostul președinte al Venezuelei. Un complice, Alex Saab, a acceptat confiscarea a 195 de milioane de dolari

Într-o întorsătură spectaculoasă de situație la nivel diplomatic și juridic, Alex Saab, un aliat de încredere și principalul „finanțator” al președintelui venezuelean Nicolás Maduro, a pledat vinovat pentru conspirație în vederea spălării de bani într-o curte federală din Florida.

Conform Biroului Procurorului SUA pentru Districtul de Sud din Florida, condus de Jason A. Reding Quiñones, Saab a recunoscut implicarea sa într-o schemă masivă de corupție și a fost de acord cu confiscarea a 195 de milioane de dolari.

Acuzațiile centrale din acest nou dosar vizează exploatarea cinică a programului guvernamental CLAP/Comitetele Locale de Aprovizionare și Producție, conceput inițial pentru a oferi alimente de bază venezuelenilor afectați de criza umanitară severă.

A obținut contracte guvernamentale masive și supraevaluate pentru a furniza cutii cu alimente de bază populației sărace din Venezuela. În realitate, a folosit companii fantomă din țări precum Turcia, Emiratele Arabe Unite și Mexic pentru a deturna sute de milioane de dolari, oferind în schimb alimente de o calitate extrem de slabă.

O parte semnificativă din fonduri a fost folosită pentru a plăti mită oficialilor corupți de la Caracas, cimentând influența lui Saab în cercul intim al lui Maduro.

După ce SUA a impus sancțiuni dure împotriva Venezuelei, Saab a devenit principalul diplomat neoficial al lui Maduro. A negociat schimburi de aur venezuelean contra combustibil și bunuri cu țări precum Iran și Rusia. Pentru a-i oferi imunitate, guvernul venezuelean l-a numit oficial „trimis special”.

Acest deznodământ juridic vine pe fondul unui istoric extrem de tensionat între Washington și Caracas. În anul 2020 fost reținut în Republica Capului Verde (Africa) în timp ce avionul său privat făcea o escală de alimentare în drum spre Iran. După mai mult de un an de bătălii legale intense și presiuni din partea Caracasului, a fost extrădat în Statele Unite ale Americii pentru a fi judecat pentru spălare de bani.

Președintele american Joe Biden, în decembrie 2023, l-a eliberat și i-a acordat clemență în cadrul unui schimb major de prizonieri. Saab a fost trimis înapoi în Venezuela, unde a fost primit ca un erou de către Maduro, în schimbul eliberării a 10 cetățeni americani închiși în Venezuela.

În ciuda grațierii anterioare, procurorii federali din Florida au instrumentat un nou dosar solid pe baza unor dovezi suplimentare privind spălarea de bani. Noul rechizitoriu a fost emis în ianuarie 2026, culminând acum cu recunoașterea vinovăției.