Un oficial din cadrul Parchetului General al Ucrainei a fost plasat în arest preventiv într-un dosar în care anchetatorii investighează protejarea unor call-centere frauduloase și spălarea banilor obținuți prin activități ilegale.

Înalta Curte Anticorupție a Ucrainei a decis, duminică, 6 septembrie, ca Serhii Kropyva, adjunct al șefului Departamentului de Cooperare Internațională din cadrul Parchetului General, să fie ținut în arest până la 2 noiembrie 2026. Instanța a stabilit însă și o alternativă la măsura arestului, respectiv plata unei cauțiuni de 120 de milioane de hrivne, aproximativ 2,7 milioane de dolari.

Procurorii din cadrul Procuraturii Specializate Anticorupție (SAPO) solicitaseră inițial ca valoarea cauțiunii să fie stabilită la 200 de milioane de hrivne, echivalentul a aproximativ 4,5 milioane de dolari.

Apărarea lui Kropyva a cerut respingerea solicitării procurorilor. Avocații au susținut că suspiciunile formulate împotriva clientului lor nu sunt întemeiate și că suma propusă drept cauțiune ar fi imposibil de achitat, potrivit ukrinform.ua.

Instanța a admis parțial solicitarea acuzării și a stabilit arestarea preventivă, cu posibilitatea eliberării în cazul achitării cauțiunii de 120 de milioane de hrivne. Decizia poate fi contestată la instanța de apel a Înaltei Curți Anticorupție în termen de cinci zile de la pronunțare.

În cazul în care cauțiunea este achitată, Serhii Kropyva va avea mai multe obligații stabilite de instanță.

El va trebui să se prezinte la solicitarea anchetatorilor, procurorilor sau judecătorului, să anunțe orice schimbare a domiciliului și să predea pașapoartele care îi permit călătoriile în străinătate.

De asemenea, Kropyva va trebui să poarte un dispozitiv electronic de monitorizare.

Instanța i-a interzis totodată să ia legătura cu martorii din dosar. Printre persoanele menționate se află procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravchenko, și prim-adjuncta acestuia, Maria Vdovichenko.

Ancheta este parte a operațiunii „Carthage”, desfășurată de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Specializată Anticorupție (SAPO).

Potrivit anchetatorilor, în cadrul operațiunii a fost identificată o organizație infracțională care ar fi fost creată la jumătatea anului 2025 și condusă de un oficial al Parchetului General.

Conform versiunii anchetatorilor, organizația ar fi inclus procurori aflați în funcție, dar și persoane apropiate acestora care nu ocupau oficial poziții în cadrul instituției.

Membrii grupării sunt suspectați că ar fi primit în mod repetat bani pentru a permite funcționarea unor call-centere frauduloase fără intervenția autorităților. Potrivit anchetei, centrele vizate ar fi desfășurat fraude la scară largă, având printre victime atât cetățeni ucraineni, cât și persoane din alte țări.

NABU și SAPO au anunțat pe 4 septembrie că au identificat cinci presupuşi membri ai organizației. Ancheta vizează constituirea și conducerea unei organizații infracționale, participarea la aceasta și legalizarea, respectiv spălarea, bunurilor provenite din activități ilegale.

Potrivit anchetei, banii proveniți din activitățile ilegale ar fi fost introduși în circuitul financiar prin mai multe metode.

Peste 20 de milioane de hrivne, aproximativ 450.000 de dolari, ar fi fost folosite pentru achiziționarea unor proprietăți imobiliare, bijuterii și alte bunuri de valoare.

Alte active, evaluate la cel puțin 12 milioane de hrivne, aproximativ 270.000 de dolari, ar fi fost înregistrate pe numele unor terțe persoane. Potrivit anchetatorilor, această metodă ar fi avut rolul de a ascunde identitatea proprietarului real.

Printre activele menționate în anchetă se află proprietăți situate într-un complex de apartamente din apropierea Munților Carpați, în Ucraina.

O altă parte a banilor, de peste 10 milioane de hrivne, aproximativ 225.000 de dolari, ar fi fost depusă în conturile unor persoane apropiate și prezentată ulterior drept venit obținut legal din activități comerciale.

În timpul ședinței de duminică, procurorul SAPO a prezentat instanței informații referitoare la relația dintre Serhii Kropyva și procurorul general Ruslan Kravchenko.

Potrivit acuzării, interceptările realizate de anchetatori ar indica faptul că Kropyva s-ar fi ocupat de coordonarea lucrărilor de renovare la locuința în care stă procurorul general și ar fi comunicat direct cu constructorii în legătură cu problemele tehnice apărute.

Procurorul SAPO a susținut, de asemenea, că Kropyva ar fi ajutat-o pe soția lui Ruslan Kravchenko să obțină o viză pentru Statele Unite și că ar fi participat la organizarea aniversării procurorului general la Madrid.

Aceste informații reprezintă susținerile acuzării prezentate în fața instanței în cadrul procedurii privind măsura preventivă.

Procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravchenko, a negat orice implicare în protejarea activității call-centerelor ilegale.

„Nu am nicio legătură cu protejarea call-centerelor ilegale, nu am dat instrucțiuni pentru sprijinirea unei asemenea activități și nu mi-am folosit atribuțiile de procuror general în acest scop”, a transmis oficialul ucrainean.

Kravchenko a anunțat că angajatul vizat în ancheta NABU a fost suspendat din funcție și că a cerut pregătirea documentelor necesare pentru demiterea acestuia.

În același timp, procurorul general a precizat că stabilirea vinovăției îi revine instanței.

Ruslan Kravchenko a dispus și verificarea activității Departamentului de Cooperare Internațională, unde lucra Kropyva, precum și a structurii responsabile de combaterea criminalității informatice. Potrivit acestuia, verificările urmează să analizeze deciziile luate și rezultatele activității celor două structuri.

Procurorul general a cerut, de asemenea, ca angajații structurilor care s-au ocupat de coordonarea și investigarea dosarelor referitoare la call-centerele ilegale să fie supuși testării cu poligraful.

Potrivit informațiilor prezentate de autorități, rezultatele acestor verificări urmează să fie luate în calcul alături de celelalte date rezultate din controale și din ancheta penală.

În cazul sistemului ucrainean, testarea cu poligraful are caracter orientativ și nu constituie, prin ea însăși, o dovadă a vinovăției unei persoane. Rezultatele pot indica aspecte care necesită verificări suplimentare.

NABU a anunțat că, până în prezent, cinci persoane au fost identificate în dosarul privind organizația investigată.