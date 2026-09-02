Noi detalii cutremurătoare ies la iveală după crima de la Măgdăcești, raionul Criuleni din Republica Moldova. Femeia ucisă de propriul soț beneficia de ordin de protecție, iar agresorul fusese obligat să poarte o brățară electronică de monitorizare.

Dispozitivul care ar fi trebuit să avertizeze autoritățile dacă bărbatul se apropia de victimă nu a fost găsit nici până acum. Tragedia s-a petrecut sub ochii fiicei lor de 15 ani.

Cazul ridică întrebări grave despre modul în care a funcționat sistemul de monitorizare electronică și despre felul în care autoritățile au pus în aplicare măsurile de protecție, anunță TV 8.

Femeia reclamase anterior acte de violență în familie, iar bărbatul se afla deja la al doilea ordin de restricție. Potrivit informațiilor comunicate de poliție după audierea martorei, agresorul s-a întors acasă în dimineața tragediei, în jurul orei 09:00.

Bărbatul ar fi consumat alcool, după care a ieșit din beci înarmat. Fiica de 15 ani a familiei a sunat imediat la 112 și a anunțat că tatăl ei își atacă mama.

La aproximativ 17 minute după primul apel, adolescenta a sunat din nou. De această dată, tragedia se consumase. Mama sa fusese ucisă, iar tatăl își luase viața.

Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat un element care complică și mai mult cazul: bărbatul nu mai avea asupra sa brățara electronică de monitorizare.

„Pe cadavrul care a fost depistat ieri nu era aplicată brățara de monitorizare electronică”, a declarat șeful Inspectoratului Național de Probațiune, Viorel Sochircă. Întrebat dacă dispozitivul a fost găsit ulterior, acesta a precizat că locul în care se află brățara nu fusese stabilit.

Acesta este unul dintre punctele centrale ale anchetei. Brățara trebuia să facă parte din sistemul destinat protejării victimei și monitorizării agresorului.

Dispozitivul fusese montat pe 25 august de reprezentanții Inspectoratului Național de Probațiune. În aceeași zi, bărbatul a părăsit Republica Moldova. Potrivit autorităților, ordinul de protecție nu îi interzicea să treacă frontiera.

Agresorul ar fi informat autoritățile că urma să plece pentru câteva zile. Problemele ar fi apărut însă la revenirea sa în țară.

Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că bărbatul a revenit în Republica Moldova pe 30 august, cu o zi înainte de tragedie. În mod obișnuit, a explicat acesta, dacă brățara este înlăturată sau semnalul dispare, poliția este sesizată pentru identificarea persoanei și stabilirea circumstanțelor.

În cazul de la Măgdăcești, anchetatorii încearcă acum să stabilească exact ce s-a întâmplat cu dispozitivul.

Cazul devine și mai grav prin prisma istoricului familiei. Potrivit șefului IGP, femeia depusese anterior și alte plângeri împotriva soțului. Unele dintre acestea vizau fapte diferite de violența domestică propriu-zisă și făceau obiectul unor examinări separate.

Conform informațiilor prezentate de autorități, bărbatul se afla deja la al doilea ordin de restricție. Existaseră inclusiv acuzații potrivit cărora femeia ar fi fost violată.

În urma tragediei de la Măgdăcești au rămas orfane trei fete. Cea mai mare are 24 de ani, iar celelalte două au 15 și 7 ani. Primara localității, Liuba Cojocaru, a declarat că tragedia a provocat un șoc în comunitate și a admis că, privind retrospectiv, poate că anumite semnale nu au fost tratate cu suficientă atenție.

„Poate într-adevăr, acum ne dăm seama că nu am fost atenți undeva, undeva am scăpat ceva, undeva am greșit și au rămas trei copii fără părinți”, a declarat primara.

Procuratura raionului Criuleni verifică acum modul în care a fost executată ordonanța de protecție emisă împotriva agresorului. Anchetatorii vor să stabilească inclusiv cum a reușit bărbatul să se apropie de victimă, în pofida măsurilor impuse.

Și Avocatul Poporului, Ceslav Panico, a anunțat o investigație. Acesta va verifica dacă autoritățile și-au îndeplinit obligațiile privind prevenirea violenței domestice și protejarea victimei, inclusiv din perspectiva Convenției de la Istanbul.

Este și o anchetă asupra unui sistem care ar fi trebuit să prevină apropierea agresorului de victimă.

Unde a dispărut brățara? De ce nu a fost declanșată alarma? Cine trebuia să observe că agresorul revenise în țară fără dispozitiv?

Sunt întrebările la care autoritățile trebuie să răspundă după o tragedie în urma căreia trei fete au rămas fără ambii părinți.