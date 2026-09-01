Lucian Pahonțu revine în centrul dezbaterii despre Revoluția din 1989. În plină controversă privind prezența actualului director al SPP în dispozitivul militar din centrul Capitalei, jurnalistul Mirel Curea a relatat o întâlnire directă cu tânărul ofițer, petrecută chiar în după-amiaza zilei de 21 decembrie 1989.

Mărturia a fost făcută în podcastul „Hai România”, unde Mirel Curea a discutat alături de Victor Roncea și Octavian Hoandră despre acuzațiile lansate în spațiul public la adresa generalului Lucian Pahonțu, actualul director al Serviciului de Protecție și Pază.

Relatarea lui Curea aduce un detaliu spectaculos: în loc să îi blocheze accesul spre zona protestelor, ofițerul aflat în dispozitiv i-ar fi indicat chiar traseul pe care putea ajunge la protestatari.

Mirel Curea a povestit că, în 21 decembrie 1989, a plecat spre centrul Bucureștiului împreună cu prietenul și vecinul său Adi Antonie, care avea să devină redactor-șef al publicației Baricada.

Jurnalistul își amintește că cei doi au ajuns în zona restaurantului Cina, unde se afla unul dintre dispozitivele militare amplasate în centrul Capitalei. „M-am dus cu vecinul și prietenul meu, că locuiam în același bloc, pe bulevardul Dinicu Golescu, Adi Antonie. Ne-am dus și noi la Revoluție, pe 21 decembrie”, a relatat Mirel Curea.

El spune că abia după ce a reconstituit recent amplasarea trupelor din acea zi și-a dat seama că ajunsese chiar în zona în care se afla plutonul comandat de Lucian Pahonțu.

Momentul-cheie al relatării este întâlnirea cu ofițerul care comanda dispozitivul. Mirel Curea spune că el și Adrian Antonie s-au apropiat de militari și au întrebat, provocator, pe unde puteau ajunge în zona în care se aflau manifestanții. Răspunsul primit avea să-i rămână în memorie.

„Pe unde se intră, unde demonstrează oamenii ăia?”, spune Curea că a întrebat. Potrivit jurnalistului, comandantul plutonului le-a indicat un traseu alternativ. „Mi-a arătat cu degetul și mi-a zis: «Uitați, intrați din spate pe acolo, că pe aici nu se poate».”

Abia mult mai târziu, după ce a corelat ora, locul și poziționarea unităților militare, Mirel Curea spune că a realizat că ofițerul respectiv era Lucian Pahonțu.

„Domnule, am rămas mut”, a spus jurnalistul în podcast.

Pentru Mirel Curea, episodul este relevant în actuala dispută privind presupusul rol al directorului SPP în evenimentele din 21 decembrie 1989. Jurnalistul afirmă că traseul indicat de ofițer nu era blocat de militari.

„Mi-am dat seama de lucrul ăsta în momentul în care am citit că el, la ora cutare, era în dispozitivul cutare, de la Cina. Și, într-adevăr, când am luat-o pe acolo, nu era baraj.”

Relatarea contrazice, în interpretarea lui Curea, imaginea unui dispozitiv militar care ar fi acționat în acel punct exclusiv pentru a-i opri sau reprima pe demonstranți.

În aceeași emisiune, jurnalistul de investigație Victor Roncea a pus accentul pe natura unității militare din care făcea parte Lucian Pahonțu. Roncea, autor al lucrării documentare „Mâna Moscovei”, realizată pe baza unor cercetări asupra arhivelor legate de Revoluția din decembrie 1989, susține că militarii din transmisiuni aveau un rol tehnic și de sprijin.

„Cei ca el, de la transmisiuni, au fost duși de umplutură acolo. Nu au nicio treabă cu tragerile”, a afirmat Victor Roncea.

Relatarea jurnalistului EVZ este folosită de participanții la podcast pentru a susține teza că simpla prezență a lui Pahonțu într-un dispozitiv militar din centrul Bucureștiului nu demonstrează participarea la reprimarea protestatarilor.

Mai mult, episodul descris de Curea arată, potrivit acestuia, exact contrariul: ofițerul i-ar fi indicat unui civil cum să ocolească dispozitivul și să ajungă în zona manifestației.