Scandalul care îl are personaj principal pe Lucian Pahonțu, general care conduce SPP și după pensionare, a izbucnit la scurt timp după “explozia” din dosarul de la DNA, în care Cristina Trăilă, om de bază din Guvernul premierului interimar Ilie Bolojan, a fost pusă sub acuzare.

Șeful SPP este acuzat că, în decembrie 1989 a fost comandant de pluton în cadrul Trupelor de Securitate –UM 0305 Băneasa care ar fi reprimat manifestanții anticomuniști aflați la Baricada de la Intercontinental, și în urma reprimării acestora au fost ucise 48 de persoane. Mai mult, Pahonțu este acuzat și de reprimarea manifestanților de la Piața Universității, în perioada 13-15 iunie 1990.

Despre aceste dosare s-au scris munți de articole de-a lungul anilor. Anchetele au fost extrem de discutate, controversate, iar ultima anchetă privind dosarul Revoluției a fost realizată, cap-coadă, după ce instanța îl trimisese la parchet, a treia oară, de procurorul militar și fost șef al Secției Parchetelor Militare, generalul Cătălin Ranco Pițu.

El cunoaște în profunzime probatoriul pe care l-a realizat. De ce nu a fost niciodată trimis în judecată Lucian Pahonțu, chiar dacă dosarul Revoluției a fost refăcut de mai multe ori și probele au fost purificate la sânge? Cel care a semnat ultimul rechizitoriu cunoaște cel mai bine situația.

Contactat telefonic de EVZ, generalul Cătălin Ranco Pițu, fost procuror șef al Secției Parchetelor Militare care a instrumentat și semnat ultimul rechizitoriu al dosarului Revoluției, ne-a dat următoarea declarație:

“Generalul Lucian Pahonțu nu a fost cercetat personal niciodată pe parcursul celor 36 de ani, perioadă care s-a scurs din 1989 încoace. Declarația lui scrisă aflată la dosar a fost dată pentru că toate cadrele trupelor fostei Securități, USLA, Direcția a V-a etc, au fost audiate declarativ în baza vechiului Cod penal, adică e vorba de declarație olografă.

Asta, pentru că, de-a lungul timpului, imediat după Revoluție, s-a încercat și s-a și stabilit care a fost starea de fapt în primul rând la Timișoara și București, dar și celelalte orașe unde au fost morți și răniți. Cei din USLA, Securitate etc, au fost suspectați de toate grozăviile și toți au fost audiați. Dar asta nu înseamnă că a fost o urmărire penală in personam.

Lucian Pahonțu avea la acea vreme 25 de ani. Pe 21 decembrie 1989, plutonul lui a fost trimis în centrul Capitalei.

Dar, NU EXISTĂ NICIO PROBĂ CĂ PAHONȚU A PARTICIPAT LA REPRESIUNE. Plutonul lui a fost dispus, conform ordinelor, lângă fostul restaurant Cina, nu la Baricada de la Inter, care a fost spartă de blindatele trimise la orldinul generalului Milea.

Pahonțu, la acea vreme, era un militar cu grad mic. Deciziile de reprimare au venit de la Ceaușescu și executate pe linia lui Milea, Iulian Vlad și Tudor Postelnicu. Cei mici nu aveau niciun cuvânt de spus. Acum, pe aceste aspecte care se regăsesc în dosar după cum vi le-am spus, s-a creat un imens scandal pe care eu îl consider artificial.

În ce privește cealaltă latură a scandalului, privind CV-ul și verificările care nu au fost făcute la CNSAS de-a lungul perioadei în care Lucian Pahonțu s-a aflat în fruntea SPP, acestea sunt chestiuni la care vor trebui să răspundă instituțiile abilitate.

În concluzie, câtă vreme dosarul Revoluției are niște inculpați pe probe, eu zic că e bine să așteptăm să vedem dacă Secția Parchetelor Militare, unde a fost retrimis de instanță ultima oară, va ajunge la alte concluzii sau nu.

Eu, ca anchetator, consider că nu mi-a scăpat nicio probă și în ceea ce îl privește pe Pahonțu nu există niciun indiciu că a participat direct la comiterea unor infracțiuni!”