Social

Mulți șoferi confundă indicatorul cu litera H. Semnificația diferă de la o țară la alta

Comentează știrea
Mulți șoferi confundă indicatorul cu litera H. Semnificația diferă de la o țară la altaindicatoare rutiere / sursa foto: arhiva EVZ
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Un indicator rutier simplu, cu litera „H”, poate fi interpretat greșit de mulți șoferi, mai ales atunci când este întâlnit în străinătate, potrivit blic.rs. Semnificația acestuia nu este aceeași în toate țările, iar culoarea fundalului poate schimba complet mesajul transmis.

Un exemplu este Marea Britanie, unde un panou galben cu litera „H” neagră nu indică un spital, ci marchează poziția unui hidrant.

Semnul este important în special pentru serviciile de intervenție, deoarece ajută pompierii să localizeze rapid sursele de apă.

Indicatorul cu litera H poate fi ușor confundat

Indicatoarele rutiere sunt concepute pentru a transmite rapid informații șoferilor și pietonilor. Totuși, simbolurile sau literele folosite nu au întotdeauna aceeași semnificație de la o țară la alta.

Litera „H” este un exemplu care poate crea confuzie. La prima vedere, unii șoferi ar putea presupune că semnul indică un spital sau un serviciu medical.

Interpretarea corectă depinde însă de mai multe elemente, inclusiv de culoarea panoului și de sistemul de semnalizare utilizat în țara respectivă.

Ce înseamnă litera H pe fond galben în Marea Britanie

În Marea Britanie, panourile galbene cu litera „H” neagră sunt utilizate pentru a indica existența unui hidrant în apropiere.

Hidranții oferă pompierilor acces la rețeaua de apă și pot fi folosiți pentru alimentarea autospecialelor sau pentru asigurarea unei surse suplimentare de apă în timpul intervențiilor.

Semnul este necesar deoarece mulți hidranți sunt amplasați subteran și nu sunt întotdeauna vizibili de la suprafață. Panoul permite astfel localizarea rapidă a acestora.

Ce înseamnă numerele de pe unele panouri

Unele dintre aceste indicatoare conțin și cifre. Acestea oferă informații tehnice importante pentru echipele de intervenție.

Marcajele pot indica, printre altele, diametrul conductei de apă și distanța până la hidrant.

Semn rutier

Semn rutier / sursa foto: arhiva EVZ

Aceste informații permit pompierilor să identifice mai rapid sursa de apă potrivită în timpul unei situații de urgență.

De ce trebuie ca zona din jurul hidrantului să rămână accesibilă

Vizibilitatea panourilor și accesul la hidranți sunt importante în timpul intervențiilor pompierilor.

Vegetația, panourile publicitare sau alte obiecte pot ascunde indicatorul. De asemenea, vehiculele parcate în apropierea unui hidrant pot îngreuna accesul echipelor de intervenție.

Într-o situație de urgență, localizarea și folosirea rapidă a unei surse de apă pot fi esențiale pentru desfășurarea intervenției.

Semnificația indicatorului diferă de la o țară la alta

Sistemele de semnalizare rutieră și de orientare nu sunt identice în toate statele. Același simbol poate avea semnificații diferite, în funcție de țară și de context.

De exemplu, în alte state, indicatoarele pentru servicii pot folosi alte culori și simboluri pentru a semnaliza spitale, centre medicale sau alte facilități.

De aceea, șoferii care circulă în afara țării trebuie să acorde atenție întregului indicator, nu doar literei sau simbolului afișat.

Stiri calde

14:12 - Claudiu Năsui şi-a început activitatea în Guvernul de la Chişinău. Ce promisiuni a făcut

14:03 - Incendiu puternic la Autobaza STB Ferentari. Pompierii au trimis 10 autospeciale

13:53 - Viitorul rafinăriei Petrotel Lukoil, sub semnul întrebării. Ce spune ministrul Economiei despre procedura de insolvență

13:45 - Patru focare de variolă ovină și caprină, confirmate în Tulcea. Peste 100 de veterinari au fost mobilizați

13:36 - Facturile la apă ale bucureștenilor cresc cu până la 8%. Apare taxa pentru investițiile împotriva inundațiilor

13:25 - Ilie Bolojan, prima reacție în cazul șefului SPP, Lucian Pahonțu. Premierul cere clarificări privind anul 1989 și lim...

HAI România!

Dosarele secrete KGB! Ce s-a întâmplat în 1989 și cine a condus din umbră România? 💣🔥

Dosarele secrete KGB! Ce s-a întâmplat în 1989 și cine a condus din umbră România? 💣🔥

România captivă într-o ucigașă incertitudine

România captivă într-o ucigașă incertitudine

Boierul modern și agri-cultura

Boierul modern și agri-cultura

Proiecte speciale