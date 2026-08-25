Mii de consilieri locali și județeni care lucrează în sectorul public sunt obligați, începând de marți, 25 august, să își clarifice situația profesională, după intrarea în vigoare a noilor reguli privind incompatibilitățile. Modificările legislative îi vizează pe aleșii locali care ocupă, în același timp, posturi în autorități sau instituții publice. Schimbarea a stârnit nemulțumiri pe scena politică. Europarlamentarul Rareș Bogdan îl critică pe premierul demis Ilie Bolojan și susține că noua reglementare ar putea duce la retragerea unor consilieri aleși și la apariția unor majorități controlate mai ușor de conducerile partidelor.

„Încă una marca Bolojan. Vă spun și unde e ticăloșia: o nouă oaste fidelă șefului de partid. Veți vedea cum până diseară, mii de oameni își vor da demisia din funcțiile de consilieri aleși și vor rămâne cu contractele de muncă. Adică meseriile lor. Exact asta s-a intenționat. Din indemnizația de consilier nu poate trăi o familie, deci oamenii vor renunța la calitatea de ales. Iar noii consilieri, zice legea, vor fi validați doar de șefii de partid. În cazul unde e miza, de Bolojan cu mânuța lui, care își va trimite acoliții să presteze în folosul …său, până la urmă. Dar vor fi consilii unde nu va putea fi făcut cvorumul. Deci nu se vor putea vota bugete, investiții, aproape nimic. Incredibil… Cetățenii nu mai contează, e mai puternică pofta unui singur om??”, spune europarlamentarul Rareș Bogdan.

Legea nr. 165/2026, publicată în Monitorul Oficial nr. 651 din 6 august și intrată în vigoare la 9 august, a modificat prevederile articolului 550 din Codul administrativ.

Una dintre schimbări privește aplicarea regulilor referitoare la incompatibilități și personalului contractual din administrația publică. Astfel, prevederile din Legea nr. 161/2003 referitoare la incompatibilitățile funcționarilor publici se aplică în mod corespunzător și angajaților cu contract individual de muncă.

În practică, situația îi privește în special pe consilierii locali și județeni care au, în paralel cu mandatul, un contract de muncă într-o primărie, un consiliu județean, un minister, o agenție, un serviciu public sau o altă instituție administrativă.

Aceștia nu mai pot exercita simultan mandatul de ales local și activitatea profesională în instituția publică, atunci când postul ocupat intră sub incidența noilor reguli.

Legislația nu impune renunțarea la mandatul de consilier pentru persoanele aflate în această situație. Soluția prevăzută este suspendarea contractului individual de muncă pe perioada exercitării funcției eligibile.

Demersul trebuie făcut printr-o notificare sau cerere scrisă, înregistrată la angajator, în temeiul dispozițiilor din Codul administrativ, Legea nr. 161/2003 și Codul muncii.

Articolul 97 din Legea nr. 161/2003 stabilește că raportul de serviciu al unui funcționar public se suspendă până la încetarea funcției eligibile sau a funcției de demnitate publică, în situația în care acesta este ales sau numit într-o asemenea funcție.

Pentru noile incompatibilități, Codul administrativ acordă un termen de 15 zile calendaristice pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea încetării situației de incompatibilitate.

Profesorii pot păstra atât mandatul, cât și activitatea didactică

Cadrele didactice beneficiază de o excepție prevăzută expres de Codul administrativ. Profesorii nu trebuie să își suspende contractul de muncă pentru a exercita simultan mandatul de consilier local sau județean.

Excepția este prevăzută de articolul 209 alin. (3) din Codul administrativ și este susținută de dispozițiile articolului 96 din Legea nr. 161/2003.

Regula se aplică și cercetătorilor științifici și persoanelor care desfășoară activități în domeniul creației literar-artistice.

Excepția nu se extinde automat asupra personalului administrativ, tehnic sau auxiliar din unitățile de învățământ. În cazul acestor categorii trebuie analizată situația concretă și statutul postului ocupat.

De la 26 august 2026, persoanele care intră sub incidența noilor prevederi și nu își reglementează situația riscă să intre într-o procedură de verificare a incompatibilității. Situația poate ajunge inclusiv în atenția Agenției Naționale de Integritate.

Nu toate persoanele remunerate din fonduri publice intră automat sub noile reguli. Personalul suport, angajații cu statut special și salariații companiilor de stat trebuie analizați separat, în funcție de postul ocupat și de legislația specifică aplicabilă.

În cazul în care există incertitudini cu privire la încadrarea unui post, angajatul poate solicita un punct de vedere scris din partea compartimentului juridic și a celui de resurse umane. Important este ca demersurile necesare să fie realizate și înregistrate până la 25 august 2026.

Critica europarlamentarului Rareș Bogdan vizează în special efectele politice pe care le-ar putea avea aplicarea noilor reguli. El susține că unii aleși locali ar putea prefera să renunțe la mandat pentru a-și păstra locul de muncă, ceea ce ar putea modifica structura unor consilii locale și județene.

În opinia sa, vacantarea unor mandate ar putea genera dificultăți în constituirea cvorumului și în adoptarea unor hotărâri importante, inclusiv privind bugetele și investițiile.