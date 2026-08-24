Președintele PNL, Ilie Bolojan, a mers luni seară la organizația PNL București, unde a avut o întâlnire cu echipa liberală din Capitală. Vizita făcută de premierul demis are loc într-un context politic tensionat, iar liderul liberal a transmis, după discuții, că partidul trebuie să fie mai aproape de comunități și să rămână activ pe tot parcursul anului, nu doar în timpul campaniilor electorale.

În mesajul publicat luni seară pe Facebook, liderul PNL a prezentat echipa organizației din București și a vorbit despre direcția pe care partidul trebuie să o urmeze în București.

„La Bucureşti, PNL îşi deschide organizaţiile către comunităţi şi către oameni. Nu doar în perioadele electorale, ci în fiecare zi. George Cristian Tuţă la Sectorul 1, Sanda Nicola la Sectorul 2, Dragoş Pîslaru la Sectorul 3, Oana Gheorghiu la Sectorul 4, Andrei Badiu la Sectorul 5 şi Paul Moldovan la Sectorul 6. Alături de Ciprian Ciucu şi Sebastian Burduja, aceasta este astăzi echipa PNL Bucureşti. Cu ei şi cu colegii lor am avut în această seară o primă discuţie despre viitor. Pentru că o organizaţie politică nu este deschisă doar pentru că îşi deschide uşile. Este deschisă atunci când atrage oameni competenţi, când ascultă comunitatea şi când îşi asumă să rezolve probleme”, a arătat Ilie Bolojan, luni seară, într-o postare pe Facebook.

Președintele PNL a susținut că activitatea partidului trebuie să continue și în afara perioadelor electorale, prin contact direct cu oamenii și prin identificarea problemelor care afectează comunitățile.

El a subliniat că PNL „trebuie să fie prezent în comunitate permanent, să ştie ce nu funcţionează, să propună soluţii şi să aducă împreună oamenii care pot face lucrurile mai bine”.

Ilie Bolojan a vorbit și despre relația dintre administrație și comunitățile locale. Potrivit acestuia, dezvoltarea unui oraș presupune implicarea oamenilor și colaborarea dintre administrație și societate.

„Administraţia nu poate fi separată de comunitate. Comunitatea este cea care se administrează, cu oamenii cei mai buni ai săi. Un oraş se dezvoltă atunci când toţi oamenii lucrează împreună. Aceasta este direcţia pentru PNL Bucureşti: organizaţii deschise, oameni competenţi şi muncă pentru rezultate concrete”, a adăugat Bolojan.

Mesajul liderului PNL vine în contextul reorganizării filialelor partidului din București și al schimbărilor operate în conducerea mai multor organizații de sector.

Partidul Național Liberal are noi președinți interimari în patru sectoare ale Capitalei, numirile fiind validate în unanimitate de Biroul Politic Național.

La Sectorul 2, funcția este ocupată interimar de Sanda Nicola, la Sectorul 3 de Dragoș Pîslaru, la Sectorul 4 de Oana Gheorghiu, iar la Sectorul 5 de Andrei Badiu.

Sebastian Burduja, liderul PNL București, a făcut anunțul vineri, după ședința conducerii partidului. În noua formulă a organizației sunt incluși și George Cristian Tuță la Sectorul 1 și Paul Moldovan la Sectorul 6, alături de Ciprian Ciucu și Sebastian Burduja în structura de conducere a PNL București.