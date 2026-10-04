Naționala de fotbal a României se pregătește pentru o confruntare decisivă în Liga Națiunilor. Selecționerul Gheorghe Hagi a prefațat duelul cu Suedia, subliniind importanța obținerii tuturor celor trei puncte puse în joc. Deși startul de mandat nu a fost cel dorit, tehnicianul rămâne încrezător în capacitatea echipei de a redresa situația.

Meciul de pe teren propriu reprezintă o ocazie importantă pentru tricolori de a obține primul succes în această campanie. Hagi mizează pe aportul publicului și speră ca fanii din tribune să fie un sprijin real pentru jucători în încercarea de a depăși perioada dificilă.

Așteptările din jurul echipei naționale sunt mari, iar selecționerul recunoaște că rezultatele de până acum nu au fost la nivelul dorit. Cu toate acestea, el își asumă responsabilitatea și își păstrează determinarea de a construi o echipă câștigătoare.

„Este foarte important să schimb acest lucru, pentru că este un început slab. Când faci ce îţi place cel mai mult, atunci trebuie să fii fericit. Este o onoare să fiu antrenorul naţionalei României. Îmi place mult să câştig şi trebuie să fac acest lucru. Atunci când nu mai pot face lucrurl ăsta, o să mă las. Este o chestiune de onoare.

Sunt trei puncte în joc, noi am început slab, jucăm acasă şi suntem conştienţi că trebuie să câştigăm. Sper ca fanii să fie al 12-lea jucător şi să câştigăm Este clar că nu e un început bun, am ideile mele, vreau să le aduc, sî le implementez şi necesită puţin timp. Vom vedea”, a declarat Hagi.

Trecerea la un nou stil de joc necesită adaptare din partea echipei. Selecționerul a explicat că își dorește să imprime o filozofie clară, însă procesul de construcție presupune răbdare și muncă în continuare.

Întrebat dacă are timp, Hagi a răspuns: ”Sigur că există. Există contractul, ne pare rău de început, trebuie să reacţionăm, dar vom vedea. Noi sperăm să avem reacţie, trebuie să reacţionăm. Poate planul meu a fost bun sau nu. Vom vedea, vom analiza, mai avem meciul asta şi trebuie să vedem ce facem să reacţionăm. Vreau să creez o echipă care să joace un fotbal complet, o echipă care să câştige. Energia mea merge în direcţia asta, nu să comentez ce spune fiecare sau ce este în presă. Dacă sunt probleme de înţelegere, este nevoie de timp”

România a pierdut primele trei meciuri oficiale sub comanda lui Gheorghe Hagi, iar confruntarea de luni seară este văzută ca un moment prielnic pentru o revenire. Meciul împotriva Suediei se va juca de la ora 21.45, pe Arena Națională din București.