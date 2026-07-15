Fostul internațional Ionel Ganea revine pe banca tehnică după o pauză de aproximativ un an. Tehnicianul în vârstă de 52 de ani a fost prezentat oficial ca noul antrenor principal al echipei Chimia Victoria, care evoluează în Liga 4 Brașov și a încheiat sezonul trecut pe locul 8. Este primul angajament al fostului atacant după drama prin care a trecut în urmă cu mai bine de un an, când și-a pierdut fiul, Ioan Alexandru, într-un accident rutier. Anunțul a fost făcut de conducerea echipei.

Ultima funcție ocupată în fotbal a fost cea de director tehnic la Dunărea Călărași. Clubul brașovean a anunțat miercuri numirea lui Ionel Ganea în funcția de antrenor principal.

„Ionel Ganea este noul antrenor al echipei Chimia Victoria. Clubul Chimia Victoria anunță numirea lui Ionel Ganea în funcția de antrenor principal al echipei. Suntem bucuroși că, începând de astăzi, experiența și profesionalismul lui Ionel Ganea vor face parte din proiectul Chimia Victoria. Îi urăm mult succes și cât mai multe rezultate alături de echipa noastră! Bun venit în familia Chimia Victoria!”, au arătat reprezentanții clubului.

Ganea a condus deja primul antrenament al echipei din orașul Victoria.

Directorul clubului, fostul fotbalist Iulian Popa, a explicat că discuțiile au început după mai multe întâlniri la evenimente dedicate foștilor jucători.

În ultimii ani, acesta s-a ocupat și de pregătirea echipei, însă din această vară a decis să îi încredințeze conducerea tehnică lui Ganea.

Numirea are și o valoare simbolică pentru fostul internațional. Chimia Victoria este unul dintre cluburile la care a evoluat în primii ani ai carierei sale.

Ionel Ganea și-a început drumul în fotbal la Nitramonia Făgăraș, apoi a trecut pe la Chimia Victoria și ICIM Brașov, înainte de a debuta în prima ligă la FC Brașov.

Ulterior, atacantul a evoluat pentru Universitatea Craiova, Gloria Bistrița, Rapid București, Dinamo București și Politehnica Timișoara, dar și în străinătate, la VfB Stuttgart, Bursaspor și Wolverhampton Wanderers.

În tricoul naționalei României a adunat 46 de selecții și 19 goluri, participând la Campionatul Mondial din 1998 și la Campionatul European din 2000.

După retragerea din activitate, în 2011, Ionel Ganea și-a construit o carieră de antrenor. De-a lungul anilor a pregătit formații precum Dinamo II, Rapid Ghidighici, Universitatea Cluj, Rapid București, FC Voluntari, ACS Poli Timișoara, ASA Târgu Mureș și Dunărea Călărași, activând atât în prima ligă, cât și în eșaloanele inferioare.