Condensul de pe ferestre este unul dintre cele mai evidente semne că în locuință s-ar putea acumula prea multă umiditate. Deși multe persoane îl consideră un fenomen normal, mai ales dimineața sau în sezonul rece, apariția frecventă a picăturilor de apă pe geamuri poate indica faptul că aerul din casă este prea umed, potrivit US Epa.

Problema nu este doar una de confort. Dacă excesul de umiditate persistă, acesta poate favoriza apariția mucegaiului, poate afecta pereții și mobilierul și poate transforma locuința într-un spațiu mai puțin sănătos.

Aerul cald din interiorul locuinței conține vapori de apă. Atunci când acest aer intră în contact cu suprafața rece a ferestrei, vaporii se transformă în picături de apă.

Fenomenul este mai frecvent iarna, când diferența dintre temperatura din interior și cea de afară este mai mare.

O fereastră ușor aburită nu reprezintă neapărat un motiv de îngrijorare. Însă dacă geamurile sunt frecvent acoperite de apă, dacă picăturile curg pe pervaz sau dacă problema apare în mai multe camere, este posibil ca nivelul de umiditate din locuință să fie prea ridicat.

Condensul nu este singurul indiciu. Există și alte semne care pot arăta că în casă există prea multă umiditate:

miros persistent de umezeală;

pete închise la culoare pe pereți sau în colțurile camerelor;

apariția mucegaiului în baie, dormitor sau în spatele mobilei;

tapet care începe să se desprindă;

vopsea care se umflă sau se exfoliază;

haine sau textile care par permanent umede;

senzația că aerul din casă este „greu” sau înăbușitor.

Un alt semn mai puțin evident poate fi apariția umezelii în dulapuri. Dacă hainele au un miros ciudat, deși au fost spălate și uscate, problema ar putea să nu fie garderoba, ci umiditatea din încăpere.

Activitățile obișnuite din fiecare zi pot introduce o cantitate surprinzător de mare de vapori de apă în aer.

Gătitul, dușurile fierbinți, uscarea hainelor în interior și chiar respirația persoanelor din locuință contribuie la creșterea nivelului de umiditate.

Problema devine mai importantă atunci când locuința nu este aerisită suficient. În apartamentele moderne, bine izolate, aerul poate rămâne blocat în interior pentru perioade lungi, iar umezeala nu mai are unde să se ducă.

Primul pas este aerisirea regulată a locuinței. Chiar și câteva minute de aerisire intensă pot ajuta la schimbarea aerului și la eliminarea unei părți din umezeala acumulată.

De asemenea, este recomandat:

să folosești hota atunci când gătești;

să pornești ventilatorul din baie, dacă există;

să nu usuci cantități mari de haine în camerele închise;

să lași spațiu între mobilă și pereții exteriori;

să verifici dacă există infiltrații sau probleme la instalațiile sanitare;

să iei în calcul folosirea unui dezumidificator, dacă problema persistă.

Nivelul optim de umiditate dintr-o locuință este, în general, considerat a fi în jurul valorilor de 40-60%. Un higrometru simplu poate ajuta la monitorizarea situației.

Dacă apar mucegai, pete persistente de umezeală sau mirosuri puternice, simpla aerisire ar putea să nu fie suficientă. În acest caz, trebuie verificată cauza problemei.

Poate fi vorba despre ventilație insuficientă, infiltrații, țevi care pierd apă sau probleme ale izolației.

Condensul de pe geam poate părea un detaliu banal, dar atunci când apare frecvent poate fi primul semnal că locuința începe să rețină prea multă umezeală. Iar intervenția rapidă poate preveni o problemă mult mai dificil de rezolvat: mucegaiul.