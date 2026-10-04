Selecționerul echipei naționale de fotbal a Suediei, Graham Potter, a prefațat duelul împotriva selecționatei României, programat pe Arena Națională din București. Tehnicianul englez a subliniat că obiectivul principal al nordicilor este obținerea celor trei puncte, pentru a încheia această etapă din Liga Națiunilor cu o zestre totală de zece puncte.

În cadrul conferinței de presă susținute înaintea confruntării, Graham Potter a punctat dorința echipei sale de a livra o prestație mai solidă decât în meciul precedent și de a-și trece în cont victoria.

„Responsabilitatea noastră este să încercăm să jucăm cât mai bine posibil. Am făcut paşi în direcţia corectă. Suntem puţin dezamăgiţi că am obţinut doar un punct împotriva Bosniei, ne doream să luăm toate cele trei puncte. Aşadar vrem să jucăm mai bine mâine, să câştigăm şi să încheiem seria cu un total de 10 puncte”, a afirmat tehnicianul englez.

Ieșirea pe teren a nordicilor vine după ce tricolorii au suferit o înfrângere drastică în fața Poloniei, scor 0-6. Referindu-se la acel meci, Graham Potter a remarcat un aspect tactic important, menționând că reprezentativa condusă de Gheorghe Hagi a controlat jocul până în momentul în care Radu Drăgușin a fost eliminat, în minutul 22.

„Până la cartonaşul roşu, am considerat că România a fost echipa mai bună în meciul cu Polonia. A avut câteva ocazii bune şi se putea vedea ce încearcă să facă. Apoi, evident, cartonaşul roşu şi penalty-ul au fost un mare pas înapoi şi a devenit dificil în deplasare împotriva Poloniei, o echipă mai talentată. Aşadar, uneori se întâmplă astfel de lucruri în fotbal, să te afli într-o situaţie nefavorabilă, dar, aşa cum am spus, la începutul meciului, în primele 20 de minute, am considerat că România a fost echipa mai bună”, a spus Potter.

Întrebat dacă dorește să îi ofere un sfat omologului său de pe banca României după seria de rezultate negative ale tricolorilor, selecționerul Suediei a preferat să evidențieze statutul și valoarea lui Gheorghe Hagi.

„Nu sunt în măsură să-i dau vreun sfat lui Gheorghe Hagi. Experienţa lui în fotbal este incredibilă. Din păcate, face parte din fotbal ca lucrurile să nu meargă bine uneori atunci când vine vorba de rezultate. Antrenorii trebuie să îşi asume responsabilitatea, face parte din joc. Dar am tot respectul pentru el. În fotbal urmează mereu o nouă zi.

Cred că este primul meci în faţa propriilor suporteri şi ne aşteptăm la un meci dificil. Atenţia noastră este îndreptată spre noi înşine, spre evoluţia noastră. Vrem să încheiem această serie de jocuri într-un mod bun, vrem să încercăm să obţinem 10 puncte şi acolo este întreaga noastră concentrare.”

Meciul dintre România și Suedia se va desfășura luni, de la ora 21:45, pe Arena Națională din București, facând parte din cadrul Grupei H a Ligii Națiunilor.

Echipa națională a României vine după un parcurs dificil în această fereastră internațională, înregistrând trei eșecuri succesive: 1-2 împotriva Suediei pe 25 septembrie pe Strawberry Arena din Solna, 2-4 în fața Bosniei-Herțegovina pe 28 septembrie pe Arena Națională și 0-6 cu Polonia pe 2 octombrie la Varșovia.