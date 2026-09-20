Baia este unul dintre cele mai umede și mai instabile termic spații din locuință, iar căldura și aburul produse de duș pot afecta anumite obiecte, cosmetice și chiar medicamente, potrivit recomandărilor specialiștilor și autorităților sanitare, potrivit FDA.

Deși dulapurile din baie par locul ideal pentru toate produsele folosite zilnic, există mai multe categorii care ar trebui păstrate într-un spațiu uscat și răcoros.

Printre acestea se numără medicamentele, produsele de machiaj, prosoapele depozitate pe termen lung, obiectele din hârtie și anumite aparate electronice.

Unul dintre cele mai importante lucruri de mutat din dulapul de baie este cutia cu medicamente. Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) recomandă păstrarea medicamentelor într-un loc răcoros și uscat, deoarece umezeala și temperaturile ridicate le pot afecta stabilitatea și eficiența.

Problema este relevantă chiar dacă medicamentele se află încă în perioada de valabilitate. Căldura și vaporii proveniți de la duș pot crea condiții nefavorabile pentru anumite produse.

Un sertar din dormitor sau un dulap aflat departe de surse de căldură și umezeală este, în general, o alternativă mai potrivită. Medicamentele trebuie păstrate însă conform instrucțiunilor de pe ambalaj sau prospect.

Fondul de ten, pudra, mascara, fardurile și alte produse cosmetice sunt, de asemenea, sensibile la mediul din baie.

Umiditatea ridicată poate modifica textura și consistența produselor și poate favoriza contaminarea bacteriană, în special în cazul produselor care intră frecvent în contact cu pielea. Specialiști citați de Martha Stewart recomandă păstrarea machiajului într-un loc uscat și răcoros.

Aplicatoarele și bureții de machiaj sunt cu atât mai vulnerabili dacă rămân umezi pentru perioade lungi.

Este comod să păstrezi toate prosoapele în baie, însă spațiul nu este întotdeauna potrivit pentru depozitarea lor pe termen lung.

Într-o baie slab ventilată, materialele textile pot absorbi umezeala din aer. În timp, acestea pot căpăta miros de mucegai, iar umezeala persistentă poate favoriza apariția mucegaiului.

Prosoapele folosite trebuie, evident, lăsate să se usuce corespunzător înainte de a fi puse în coșul de rufe. Pentru rezervele curate, un dulap uscat din afara băii este o variantă mai bună.

Hârtia absoarbe umezeala, motiv pentru care cărțile, revistele, documentele sau fotografiile nu sunt recomandate pentru depozitare în baie.

În cazul fotografiilor înrămate, umezeala poate afecta emulsia și poate face ca fotografia să se lipească de sticlă. În cazul cărților și revistelor, expunerea repetată la umiditate poate favoriza degradarea hârtiei și apariția mucegaiului.

Și produsele de înfrumusețare care par mai puțin vulnerabile pot fi afectate de variațiile de temperatură.

Oja își poate modifica textura și poate deveni mai groasă sau cu cocoloașe atunci când este expusă în mod repetat la condiții necorespunzătoare. Parfumurile sunt, de asemenea, mai bine păstrate într-un loc răcoros și întunecat, unde variațiile de temperatură sunt mai mici.

Uscătorul de păr, aparatele de ras electrice, boxele, încărcătoarele sau alte dispozitive electronice nu ar trebui lăsate în apropierea zonelor umede.

Pe lângă riscul de deteriorare provocat de umezeală și coroziune, utilizarea aparatelor electrice în apropierea apei poate crea un risc de electrocutare. Recomandarea este ca dispozitivele să fie păstrate într-un loc uscat și să fie respectate instrucțiunile producătorului.

Rolele de hârtie igienică, șervețelele și alte produse din hârtie pot fi păstrate în baie dacă sunt protejate și spațiul este bine ventilat. Totuși, rezervele mari lăsate în zone cu aburi și umezeală se pot degrada în timp.

Măsurarea umidității și aerisirea regulată a băii pot reduce problema. Pentru obiectele sensibile, cea mai simplă soluție rămâne depozitarea într-un spațiu uscat.