Record istoric de umiditate în Franța. Riscul de inundații este foarte mare

Record istoric de umiditate în Franța. Riscul de inundații este foarte mare
Franța se confruntă cu un nivel record al umidității, nemaivăzut de la începutul înregistrărilor meteorologice din 1959. Experții avertizează că solurile sunt saturate și nu mai pot absorbi cantitățile masive de precipitații, ceea ce menține riscul ridicat de inundații în numeroase regiuni, potrivit thelocal.fr.

Record istoric de umiditate în Franța

„Solurile şi-au pierdut complet capacitatea de absorbţie. De aceea, dacă plouă, apa ajunge direct în râuri, alimentând în permanenţă inundaţiile actuale”, a declarat Lucie Chadourne-Facon, directoarea serviciului public francez de monitorizare a inundaţiilor Vigicrues.

Fenomenul vine după trecerea furtunii Nils, care a provocat cel puțin două decese în Franța și a creat haos în mai multe departamente. Autoritățile au emis cod roșu de alertă – cel mai ridicat nivel – pentru departamentele Gironde și Lot-et-Garonne, avertizând populația să evite deplasările și zonele cu risc de inundații.

sursa foto: dreamstime.com

Riscul de inundații e mare

În plus, alte 28 de departamente din Franța metropolitană, din totalul de 96, au fost plasate sub cod portocaliu de alertă, al doilea cel mai sever nivel, din cauza riscurilor asociate vântului puternic, inundațiilor și posibilității de avalanșe în zonele montane. Măsurile includ restricții de circulație și suspendarea unor evenimente publice, pentru a proteja cetățenii.

De exemplu, prefectura din Pyrénées-Orientales a decis amânarea unui meci de rugby planificat, invocând pericolul creat de vântul extrem, care poate atinge viteze periculoase.

500.000 de gospodării au rămas fără electricitate

Vineri, aproximativ 500.000 de gospodării au rămas fără electricitate în urma furtunilor, iar autoritățile au lucrat non-stop pentru restabilirea alimentării. Deși numărul acestora a început să scadă treptat, echipele de intervenție continuă să monitorizeze situația și să intervină în zonele afectate.

Specialiștii avertizează că aceste condiții meteo extreme ar putea continua în următoarele zile, având în vedere că solurile sunt deja saturate, iar ploile persistente ar putea provoca inundații și mai severe. Autoritățile recomandă populației să rămână vigilentă, să evite zonele joase și să respecte indicațiile serviciilor de urgență.

