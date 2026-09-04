Lovitura care îi poate lăsa pe șoferi fără drept de circulație

O piatră proiectată de o altă mașină, o lovitură în trafic sau o variație bruscă de temperatură pot lăsa o fisură în parbriz. Deteriorarea nu este însă doar o problemă estetică. În funcție de locul în care apare și de dimensiunea ei, poate afecta vizibilitatea și starea tehnică a vehiculului și poate deveni relevantă atât la ITP, cât și în cazul unui control în trafic.

Legislația rutieră nu prevede că orice parbriz fisurat duce automat la amendă. Sunt relevante natura și gravitatea deficienței, în special dacă aceasta afectează câmpul vizual sau siguranța circulației.

Primul element analizat este locul în care se află deteriorarea. Reglementările tehnice pentru inspecția tehnică periodică fac diferența între deteriorările aflate în afara zonei de baleiaj a ștergătoarelor și cele care afectează zona respectivă sau câmpul de vizibilitate al conducătorului auto.

O fisură de dimensiuni reduse, aflată într-o zonă care nu afectează vizibilitatea, nu este echivalentă din punct de vedere tehnic cu un parbriz deteriorat în dreptul câmpului vizual al șoferului.

Situația devine diferită atunci când fisura se extinde, afectează zona prin care conducătorul auto trebuie să urmărească drumul sau reduce în mod semnificativ vizibilitatea.

OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice sancționează conducerea unui vehicul care prezintă deficiențe periculoase.

Articolul 102 alin. (1) pct. 1 prevede că această faptă constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni. Prin urmare, sancțiunea nu este legată de simpla existență a unei fisuri, ci de încadrarea deteriorării ca deficiență periculoasă.

Reglementările tehnice utilizate la ITP prevăd, la capitolul privind vizibilitatea, criterii distincte pentru câmpul de vizibilitate și pentru starea geamurilor, inclusiv a parbrizului. Sunt diferențiate, între altele, situațiile în care geamul este fisurat în afara zonei de baleiaj a ștergătoarelor și cele în care deteriorarea se află în zona de acțiune a acestora.

Clasa a IV-a de sancțiuni este cuprinsă între 9 și 20 de puncte-amendă.

De la 1 iulie 2026, salariul minim brut pe țară este de 4.325 de lei. În condițiile în care punctul-amendă reprezintă 5% din salariul minim brut, valoarea unui punct este de 216,25 lei. Astfel, clasa a IV-a înseamnă amenzi cuprinse între 1.946,25 lei și 4.325 de lei.

Această sancțiune nu se aplică însă automat oricărui șofer care are o fisură în parbriz. Încadrarea depinde de deficiența constatată și de gravitatea acesteia.

Instructorul auto Florin Tichie recomandă ca o fisură apărută în parbriz să fie verificată cât mai repede, mai ales dacă se află în zona de vizibilitate a conducătorului auto.

„Parbrizul face parte din elementele care contribuie la siguranța mașinii, iar șoferul trebuie să aibă permanent o vizibilitate cât mai bună. Dacă fisura este în câmpul vizual sau începe să se extindă, nu este momentul să amâne reparația”, ne-a explicat instructorul auto.

O deteriorare care pare redusă în momentul apariției se poate extinde din cauza vibrațiilor, a temperaturilor scăzute sau a diferențelor mari de temperatură dintre interiorul și exteriorul mașinii: „Un șofer trebuie să se gândească nu doar la cum arată parbrizul în momentul în care pleacă la drum, ci și la ce se întâmplă dacă vizibilitatea se schimbă din cauza ploii, a întunericului sau a luminii puternice”.

O ciobitură produsă de o piatră poate rămâne localizată sau se poate transforma într-o fisură mai lungă.

În funcție de dimensiunea și poziția deteriorării, un service specializat poate stabili dacă zona poate fi reparată sau dacă este necesară înlocuirea parbrizului.

Poziția este importantă și din perspectiva vizibilității. O deteriorare aflată în dreptul câmpului vizual al șoferului poate avea consecințe diferite față de una aflată într-o zonă periferică.

O situație distinctă apare atunci când deteriorarea s-a produs într-un accident de circulație.

În cazul unui accident din care au rezultat numai avarierea vehiculelor și/sau alte pagube materiale, conducătorii implicați trebuie, ca regulă, să se prezinte la unitatea de poliție competentă în cel mult 24 de ore pentru întocmirea documentelor de constatare. Codul Rutier prevede însă excepții, inclusiv pentru conducătorii care încheie o constatare amiabilă în condițiile legii și pentru anumite situații în care există asigurare facultativă de avarii auto.

Există și un termen distinct de 30 de zile pentru conducerea unui vehicul avariat, calculat de la data eliberării documentului de constatare a avariei. Depășirea acestui termen constituie contravenție.

Cele două termene nu trebuie confundate: cele 24 de ore se referă la obligația de prezentare pentru constatarea accidentului, în situațiile în care aceasta se aplică, iar termenul de 30 de zile privește conducerea vehiculului avariat după eliberarea documentului de constatare.

Starea parbrizului este verificată în cadrul inspecției tehnice periodice. RNTR 1 include criterii referitoare atât la câmpul de vizibilitate, cât și la starea geamurilor. În cazul parbrizului sunt avute în vedere, între altele, fisurile și deteriorările în raport cu zona de baleiaj a ștergătoarelor și cu vizibilitatea conducătorului auto.

Parbrizul reprezintă doar una dintre componentele verificate la inspecția tehnică periodică.

Inspecția urmărește, printre altele, sistemele de frânare și direcție, instalațiile de iluminare și semnalizare, elementele caroseriei, anvelopele, emisiile și alte componente care țin de siguranța vehiculului și de condițiile tehnice de circulație. În cazul parbrizului, criteriile tehnice nu se rezumă la existența sau inexistența unei fisuri, ci iau în calcul poziția și gravitatea deteriorării.