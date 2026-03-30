Cum îți pregătești mașina pentru ITP ca să nu ai emoții. Verificările esențiale înainte de inspecție

Inspecția Tehnică Periodică, cunoscută ca ITP, este o obligație legală pentru toți șoferii care circulă pe drumurile publice din România. Dincolo de aspectul birocratic, ITP-ul are rolul de a verifica dacă mașina este sigură și respectă normele de mediu. Pentru mulți șoferi, acest moment vine cu stres, mai ales dacă nu știu exact ce verifică inspectorii și ce probleme pot duce la respingere.

Realitatea este că majoritatea defecțiunilor pot fi prevenite cu o verificare simplă înainte de inspecție. O mașină pregătită corect are șanse foarte mari să treacă ITP-ul din prima, fără costuri suplimentare sau drumuri repetate.

Frânele sunt esențiale și reprezintă unul dintre principalele motive de respingere la ITP. Inspectorii verifică eficiența sistemului de frânare, echilibrul între roți și eventualele scurgeri sau uzuri.

Primul lucru pe care trebuie să îl faci este să testezi pedala de frână. Aceasta trebuie să fie fermă, fără senzație de „moale” sau de pierdere de presiune. Orice vibrație sau zgomot la frânare poate indica o problemă.

Este important să verifici plăcuțele și discurile de frână. Dacă plăcuțele sunt prea uzate, sub limita minimă, mașina nu va trece inspecția. De asemenea, nivelul lichidului de frână trebuie să fie în parametri normali.

Zgomotele de tip scârțâit sau frecare sunt semnale clare că sistemul necesită intervenție. În astfel de situații, o verificare într-un service înainte de ITP poate preveni respingerea.

Un alt punct critic este sistemul de iluminare. Inspectorii verifică toate luminile mașinii, iar orice bec ars poate duce la respingere.

Trebuie să controlezi farurile pentru faza scurtă și lungă, stopurile, semnalizările, luminile de frână și cele de ceață. Este important ca toate să funcționeze corect și să nu existe diferențe de intensitate între ele.

De asemenea, reglajul farurilor contează. Dacă acestea luminează prea sus sau prea jos, pot fi considerate neconforme. În multe cazuri, șoferii ignoră acest aspect, deși este frecvent verificat.

O verificare simplă înainte de ITP, inclusiv înlocuirea becurilor defecte, poate elimina un motiv comun de respingere.

Starea anvelopelor este un alt criteriu important. Banda de rulare trebuie să aibă o adâncime de minimum 1,6 mm, iar anvelopele nu trebuie să prezinte tăieturi, umflături sau uzură neuniformă.

Inspectorii pot respinge mașina dacă anvelopele sunt uzate excesiv sau dacă există diferențe mari între ele.

Suspensia este verificată indirect, prin comportamentul mașinii. Dacă vehiculul „sare” excesiv sau se aud zgomote la trecerea peste denivelări, există șanse mari să fie identificată o problemă.

Amortizoarele uzate sau bucșele deteriorate pot afecta stabilitatea și pot duce la respingerea la ITP.

Unul dintre cele mai sensibile puncte ale inspecției este testul de emisii. Mașinile care depășesc limitele admise sunt respinse automat.

Este important să observi cum funcționează motorul. Dacă acesta nu merge uniform sau scoate fum negru, alb sau albastru, există o problemă care trebuie rezolvată înainte de ITP.

Un filtru de aer murdar, injectoare defecte sau probleme la sistemul de evacuare pot crește nivelul de emisii. O revizie simplă poate face diferența între respingere și trecere.

În cazul mașinilor diesel, filtrul de particule este un element critic. Dacă acesta este înfundat sau eliminat, rezultatul la ITP va fi negativ.

Pe lângă elementele principale, inspectorii verifică și alte aspecte tehnice care pot duce la respingere.

Direcția trebuie să fie precisă, fără jocuri sau zgomote. Sistemul de evacuare trebuie să fie etanș, fără scurgeri sau modificări neconforme.

De asemenea, starea parbrizului este importantă. Fisurile sau crăpăturile în zona de vizibilitate pot duce la respingerea mașinii.

Centurile de siguranță trebuie să funcționeze corect, iar claxonul trebuie să fie operațional. Chiar dacă par detalii minore, acestea sunt verificate în cadrul inspecției.

Mulți șoferi merg direct la ITP fără să își verifice mașina în prealabil. În cazul în care apar probleme, aceștia sunt nevoiți să revină după reparații, ceea ce implică timp și costuri suplimentare.

O verificare înainte de ITP poate identifica din timp eventualele defecțiuni și poate preveni respingerea. În plus, reparațiile făcute din timp sunt, de multe ori, mai ieftine decât intervențiile de urgență.

Există servicii dedicate de verificare pre-ITP, care includ testarea principalelor componente și oferă o evaluare rapidă a stării mașinii.

Deși este perceput adesea ca o formalitate, ITP-ul are un rol esențial în siguranța rutieră. Mașinile care circulă fără probleme tehnice reduc riscul de accidente și contribuie la un trafic mai sigur.

Pregătirea corectă înainte de inspecție nu este doar o metodă de a evita respingerea, ci și o responsabilitate față de ceilalți participanți la trafic.