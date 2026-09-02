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Obținerea permisului de conducere. Patru manevre vor deveni obligatorii la examenul practic

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Obținerea permisului de conducere. Patru manevre vor deveni obligatorii la examenul practicSursa foto: dreamstime/.com
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Din cuprinsul articolului

Senatul a adoptat miercuri un proiect de lege care introduce noi cerințe pentru proba practică de obținere a permisului de conducere categoria B. Candidații vor trebui să demonstreze obligatoriu că pot efectua mai multe manevre tehnice de bază, printre care mersul cu spatele, întoarcerea, parcarea și oprirea.

Proiectul a fost adoptat cu 74 de voturi „pentru”, șapte „împotrivă” și 17 abțineri. Inițiativa modifică și completează Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Patru manevre vor fi obligatorii

Potrivit proiectului adoptat de Senat, în cadrul probei practice pe drumurile publice vor fi verificate obligatoriu aptitudinile candidatului pentru efectuarea manevrelor tehnice de bază necesare controlului și manevrării în siguranță a autovehiculului.

Permis de conducere

Permis de conducere. Sursa foto: dreamstime.com

Candidații pentru permisul categoria B vor trebui să execute, în timpul probei practice, patru tipuri de manevre:

-deplasarea în marșarier; -întoarcerea; -parcarea; -oprirea.

Cum vor fi evaluate manevrele

Proiectul stabilește obligația efectuării acestor manevre, însă condițiile concrete în care vor fi realizate și criteriile după care vor fi evaluate nu sunt stabilite prin lege. Acestea urmează să fie prevăzute prin ordin al ministrului Afacerilor Interne.

În termen de 90 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial, ministrul Afacerilor Interne va trebui să modifice corespunzător Ordinul nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere. Senatul este primul for sesizat în cazul acestei inițiative legislative, iar Camera Deputaților este forul decizional.

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