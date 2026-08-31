Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI) a anunțat că tarifele pentru permisul de conducere, certificatul de înmatriculare și autorizația de circulație provizorie vor crește începând cu 15 septembrie 2026. Persoanele care solicită aceste documente vor achita noile sume după intrarea în vigoare a modificărilor.

Majorarea vizează trei dintre documentele auto eliberate șoferilor. Cea mai mare diferență va fi înregistrată în cazul permisului de conducere, pentru care tariful va crește cu 50 de lei.

DGPCI a anunțat și că plățile efectuate înainte de 15 septembrie, la tarifele actuale, nu vor putea fi utilizate după data la care vor intra în vigoare noile valori.

Tariful pentru eliberarea permisului de conducere va ajunge la 139 de lei, față de 89 de lei în prezent. Diferența este de 50 de lei.

Se modifică și suma necesară pentru eliberarea certificatului de înmatriculare. Talonul va costa 76 de lei, în comparație cu tariful actual de 49 de lei, ceea ce reprezintă o creștere de 27 de lei.

Pentru autorizația de circulație provizorie, solicitanții vor plăti 25 de lei, față de 13 lei în prezent. În acest caz, diferența este de 12 lei.

Începând cu 15 septembrie 2026, tarifele vor fi următoarele:

Permis de conducere: 139 de lei, față de 89 de lei

Certificat de înmatriculare: 76 de lei, față de 49 de lei

Autorizație de circulație provizorie: 25 de lei, față de 13 lei

Modificările se aplică de la jumătatea lunii septembrie, astfel că persoanele care urmează să solicite unul dintre aceste documente trebuie să țină cont de data la care efectuează plata.

Tarifele pentru documentele auto, dar și cele pentru plăcile cu numere de înmatriculare, pot fi achitate la terminalele SelfPay sau online, prin platforma Ghișeul.ro.

DGPCI a anunțat că data efectuării plății este importantă în contextul modificării tarifelor. Sumele achitate înainte de 15 septembrie 2026 nu vor mai putea fi folosite după intrarea în vigoare a noilor prețuri.

Cei care urmează să solicite permisul de conducere, certificatul de înmatriculare sau autorizația de circulație provizorie vor trebui, astfel, să achite tarifele valabile la momentul depunerii solicitării.