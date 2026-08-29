Actele românești, fie că este permis de conducere sau certificat de înmatriculare (talon) sunt, în principiu, recunoscute în toate țările Uniunii Europene. Cu toate acestea, în practică apar destul de des situații neplăcute la controalele în trafic, mai ales în state precum Germania, Austria, Franța sau Italia.

Cele mai multe probleme țin de lipsa documentelor originale, de valabilitatea lor sau de regimul special al unor înmatriculări.

Una dintre cele mai frecvente greșeli este deplasarea doar cu o copie a talonului. În mai multe țări europene, poliția solicită documentul în original. O fotocopie sau o variantă digitală nu este acceptată, iar amenda poate varia de la zeci până la câteva sute de euro.

La fel de problematice sunt numerele roșii (înmatricarea provizorie). Acestea sunt valabile exclusiv pe teritoriul României. Circulația cu astfel de plăcuțe în străinătate poate duce la amendă, reținerea documentelor și chiar imobilizarea vehiculului.

Și permisul de conducere poate genera complicații. Dacă este expirat, suspendat sau anulat în România, interdicția se aplică automat și în restul Uniunii Europene.

În plus, cei care își stabilesc rezidența în alt stat membru sunt obligați, după o anumită perioadă, să-și preschimbe permisul românesc cu unul eliberat de autoritățile locale. Ignorarea acestei obligații poate duce la sancțiuni.

Alte situații frecvente țin de starea tehnică a mașinii și de documentele conexe. Un ITP expirat, anvelope neconforme, modificări neomologate sau lipsa asigurării RCA însoțite de Carta Verde pot atrage sancțiuni serioase, inclusiv reținerea talonului. De asemenea, dacă datele din talon nu mai corespund realității (schimbare de nume, domiciliu sau alte modificări neactualizate), controlul poate deveni mult mai minutios.

Pentru a evita astfel de probleme, șoferii care circulă în Europa ar trebui să aibă asupra lor întotdeauna originalele: permisul de conducere, talonul și asigurarea. Este recomandat ca înainte de orice deplasare externă să se verifice valabilitatea ITP-ului și a poliței RCA.

Numerele provizorii trebuie evitate complet în afara țării, iar cei care locuiesc perioade mai lungi în alt stat UE ar trebui să se informeze din timp despre regulile de preschimbare a permisului.

Respectarea acestor reguli simple reduce semnificativ riscul de amendă pentru șofer sau de imobilizare a mașinii și face deplasările europene mult mai liniștite.