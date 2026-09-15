Condusul pe ploaie ascunde riscuri pe care mulți șoferi le subestimează. Cea mai gravă greșeală este menținerea aceleiași viteze ca pe carosabil uscat. Această eroare stă la baza majorității accidentelor produse pe vreme ploioasă.

Această eroare aparent banală stă la baza majorității accidentelor produse pe ploaie și poate duce rapid la pierderea totală a controlului asupra mașinii.

Pe asfalt umed, aderența anvelopelor scade semnificativ. Apa formează o peliculă între cauciuc și drum, iar dacă viteza este prea mare, roțile nu mai reușesc să evacueze apa suficient de repede.

Apare astfel fenomenul de acvaplanare, în care mașina practic „plutește” pe apă. În acele secunde, volanul nu mai răspunde, frâna aproape că nu mai are efect, iar șoferul rămâne fără control real asupra direcției.

Mulți conducători auto continuă să ruleze cu 90–100 km/h sau chiar mai mult pe ploaie moderată ori torențială. În realitate, în astfel de condiții, viteza sigură este adesea mult mai mică.

Chiar și 70 km/h pot fi prea mult dacă pe carosabil s-au format bălți sau dacă anvelopele sunt deja uzate. Primele minute de ploaie sunt deosebit de periculoase, deoarece apa se amestecă cu uleiul și praful depuse pe asfalt, formând o peliculă extrem de alunecoasă.

Pe lângă viteza excesivă, există și alte reacții greșite care pot transforma o situație dificilă într-un accident. Frânarea bruscă în momentul în care simți că mașina începe să plutească este una dintre cele mai periculoase manevre.

La fel de riscantă este și virarea bruscă a volanului. Ambele acțiuni pot provoca un derapaj grav. De asemenea, mulți șoferi uită să mărească distanța față de mașina din față, deși spațiul de frânare pe carosabil umed crește considerabil.

Regula de bază este simplă: reducerea vitezei încă de la primele picături. Mărirea distanței față de vehiculul din față oferă timp de reacție.

Dacă apare acvaplanarea, cea mai bună reacție este să lași accelerația, să ții volanul drept și să eviți orice manevră bruscă. Starea anvelopelor joacă un rol esențial – un profil uzat crește enorm riscul de a pierde aderența.

Pe ploaie, viteza care pe uscat pare normală poate deveni periculoasă în câteva secunde. Adaptarea vitezei la condițiile de drum rămâne cea mai importantă măsură de siguranță pe care o poate lua orice șofer pentru a evita accidentele.