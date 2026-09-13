Autostrăzile ar trebui să fie cele mai sigure drumuri din țară. Cu toate acestea, se petrec frecvent accidente grave și carambolurile. Expertul în conducere defensivă Titi Aur oferă explicații clare și repetate despre cauzele reale din spatele acestor evenimente.

Una dintre criticile constante ale lui Titi Aur vizează modul în care sunt formați conducătorii auto în România. La școala de șoferi se circulă, în general, cu viteze mici, de 30-40 km/h. După obținerea permisului, mulți șoferi se urcă direct pe autostradă și rulează cu 120-130 km/h, fără să fi exersat vreodată acest tip de trafic.

„Merg doar cu 30 km/h în școala de șoferi și se urcă pe autostradă la 130 km/h fără să știe”, a atras atenția Titi Aur în mai multe rânduri. Lipsa acomodării cu viteza mare, cu schimbarea benzilor și cu menținerea distanței transformă autostrada într-un mediu ostil pentru șoferii nepregătiți.

Un alt fenomen pe care Titi Aur îl invocă frecvent este „efectul de turmă”. Pe autostradă, șoferii tind să copieze comportamentul celor din jur: dacă ceilalți merg mai repede și mai aproape unii de alții, apare tentația de a face la fel.

Se ajunge astfel la coloane întregi care rulează cu viteză mare și distanțe prea mici. Când primul vehicul frânează mai brusc, lanțul de coliziuni devine aproape inevitabil. Acest efect, spune Titi Aur, nu se predă la școala de șoferi, ci doar la cursurile de conducere defensivă.

Expertul reamintește constant regula de bază: distanța față de mașina din față ar trebui să fie, în metri, aproximativ jumătate din valoarea vitezei. La 130 km/h, asta înseamnă în jur de 65 de metri. Foarte puțini șoferi respectă această distanță, iar cei care o fac sunt adesea presați din spate.

Titi Aur subliniază că multe accidente grave sunt provocate chiar de șoferi cu experiență. Obisința drumului și sentimentul că „mie nu mi se poate întâmpla” reduc atenția. O discuție, o privire pe telefon sau un moment de neatenție pot fi suficiente pentru a pierde controlul situației.

Din perspectiva lui Titi Aur, problema principală nu este neapărat infrastructura, ci modul în care sunt pregătiți și se comportă șoferii. Lipsa educației reale pentru circulația pe autostradă, efectul de turmă, nerespectarea distanței și excessul de încredere formează un amestec periculos. Până când sistemul de pregătire nu va pune accent pe prevenție și pe conducerea defensivă, autostrăzile din România vor continua să fie scena unor accidente care, în multe cazuri, ar putea fi evitate.