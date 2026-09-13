Social

De ce sunt atât de multe accidente pe autostrăzi. Explicațiile lui Titi Aur despre școala de șoferi

De ce sunt atât de multe accidente pe autostrăzi. Explicațiile lui Titi Aur despre școala de șoferiAccident autostrada M1 Ungaria. Sursa foto: Captură video Youtube TV2
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Autostrăzile ar trebui să fie cele mai sigure drumuri din țară. Cu toate acestea, se petrec frecvent accidente grave și carambolurile. Expertul în conducere defensivă Titi Aur oferă explicații clare și repetate despre cauzele reale din spatele acestor evenimente.

Pregătirea insuficientă a șoferilor

Una dintre criticile constante ale lui Titi Aur vizează modul în care sunt formați conducătorii auto în România. La școala de șoferi se circulă, în general, cu viteze mici, de 30-40 km/h. După obținerea permisului, mulți șoferi se urcă direct pe autostradă și rulează cu 120-130 km/h, fără să fi exersat vreodată acest tip de trafic.

„Merg doar cu 30 km/h în școala de șoferi și se urcă pe autostradă la 130 km/h fără să știe”, a atras atenția Titi Aur în mai multe rânduri. Lipsa acomodării cu viteza mare, cu schimbarea benzilor și cu menținerea distanței transformă autostrada într-un mediu ostil pentru șoferii nepregătiți.

Efectul de turmă

Un alt fenomen pe care Titi Aur îl invocă frecvent este „efectul de turmă”. Pe autostradă, șoferii tind să copieze comportamentul celor din jur: dacă ceilalți merg mai repede și mai aproape unii de alții, apare tentația de a face la fel.

Se ajunge astfel la coloane întregi care rulează cu viteză mare și distanțe prea mici. Când primul vehicul frânează mai brusc, lanțul de coliziuni devine aproape inevitabil. Acest efect, spune Titi Aur, nu se predă la școala de șoferi, ci doar la cursurile de conducere defensivă.

Titi Aur

Titi Aur, multiplu campion național la raliuri și specialist în conducere defensivă. Sursa Foto: Arhiva EVZ

Distanța greșit înțeleasă

Expertul reamintește constant regula de bază: distanța față de mașina din față ar trebui să fie, în metri, aproximativ jumătate din valoarea vitezei. La 130 km/h, asta înseamnă în jur de 65 de metri. Foarte puțini șoferi respectă această distanță, iar cei care o fac sunt adesea presați din spate.

Excesul de încredere și distragerile

Titi Aur subliniază că multe accidente grave sunt provocate chiar de șoferi cu experiență. Obisința drumului și sentimentul că „mie nu mi se poate întâmpla” reduc atenția. O discuție, o privire pe telefon sau un moment de neatenție pot fi suficiente pentru a pierde controlul situației.

Concluzie

Din perspectiva lui Titi Aur, problema principală nu este neapărat infrastructura, ci modul în care sunt pregătiți și se comportă șoferii. Lipsa educației reale pentru circulația pe autostradă, efectul de turmă, nerespectarea distanței și excessul de încredere formează un amestec periculos. Până când sistemul de pregătire nu va pune accent pe prevenție și pe conducerea defensivă, autostrăzile din România vor continua să fie scena unor accidente care, în multe cazuri, ar putea fi evitate.

Stiri calde

11:34 - Un plic sigilat de Regina Elisabeta a II-a ascunde un mister vechi de 40 de ani. Mesajul va fi citit în 2085
11:23 - Mihaela Ceaușescu, dezvăluiri despre moartea unui mare artist. De ce a intervenit Stasi și ce s-a întâmplat la vânătoare
11:12 - Călin Georgescu, primit cu urale la Oradea. Susținătorii lui au scandat mesaje anti-Bolojan
11:04 - Daniel Pancu, semnal de alarmă după victoria dramatică cu FC Voluntari: Ce îl îngrijorează pe antrenorul Rapidului
10:51 - Ploile și furtunile pun stăpânire pe mai multe zone din România. Cum va fi vremea în București
10:43 - Celine Dion a cântat din nou în faţa publicului. Revenirea artistei a fost marcată de lacrimi şi aplauze
10:33 - Alegeri parlamentare cruciale în Suedia. Extremismul de dreapta, la un pas de intrarea istorică în guvern
10:24 - Canada caută statutul de „Membru Asociat al Uniunii Europene” după ruptura economică de SUA

HAI România!

Lecția AfD pentru România

Lecția AfD pentru România

Marius Ghenea explică de ce o simplă idee nu este suficientă pentru o afacere de succes: „Execuția este 99%”

Marius Ghenea explică de ce o simplă idee nu este suficientă pentru o afacere de succes: „Execuția este 99%”

România și marile oportunități ratate după 1989. Deciziile care ar fi putut schimba economia

România și marile oportunități ratate după 1989. Deciziile care ar fi putut schimba economia

Proiecte speciale