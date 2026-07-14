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Cum să conduci în siguranță pe ploaie torențială. Sfaturi esențiale pentru șoferi

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Cum să conduci în siguranță pe ploaie torențială. Sfaturi esențiale pentru șoferi
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Din cuprinsul articolului

Ploaia torențială transformă drumurile publice într-un adevărat pericol pentru șoferi. Vizibilitatea redusă, carosabilul alunecos și riscul de acvaplanare impun o conduită prudentă și adaptată condițiilor meteo extreme.

Reducerea vitezei, prima măsură pe ploaie torențială

Specialiștii în siguranță rutieră recomandă în primul rând reducerea vitezei. „Trebuie să scădem viteza cu cel puțin 20-30 km/h față de limita legală. Distanța de frânare crește semnificativ pe carosabil umed”, explică experții. De asemenea, distanța față de vehiculul din față trebuie dublată sau triplată pentru a avea timp de reacție.

Utilizarea corectă a sistemelor de iluminare este esențială. Șoferii trebuie să folosească farurile de întâlnire, iar luminile de ceață doar când vizibilitatea scade sub 100 de metri. Evitarea fazei lungi este obligatorie, deoarece aceasta reflectă picăturile de ploaie și reduce și mai mult vizibilitatea.

Acvaplanarea, la fel de rea ca derapajul

Unul dintre cele mai mari riscuri în ploaie torențială este acvaplanarea – momentul în care anvelopele pierd contactul cu asfaltul. În această situație, șoferul nu trebuie să frâneze brusc sau să vireze. Recomandarea este să ridice piciorul de pe accelerație, să țină volanul drept și să aștepte recâștigarea aderenței.

Evitarea bălților mari este o altă regulă importantă, deoarece acestea pot ascunde gropi adânci sau obstacole. Când traversarea unei porțiuni inundate este inevitabilă, viteza trebuie redusă sub 30-40 km/h.

ploaie

ploaie / sursa foto: dreamstime.com

Ploaia torențială și defecțiunile pe care le poate produce

Ștergătoarele de parbriz în stare bună și nivelul corespunzător al lichidului de spălare sunt elemente esențiale înainte de a porni la drum. Cauciucurile cu adâncime minimă a profilului de 3-4 mm oferă o aderență mult mai bună decât cele uzate.

Specialiștii recomandă evitarea deplasărilor neesențiale pe timp de ploaie torențială. Dacă condițiile devin extreme, cel mai sigur este oprirea într-un loc sigur (benzinărie, parcare) până când intensitatea precipitațiilor scade.

Adoptarea unei conduite defensive și respectarea acestor reguli simple pot reduce semnificativ riscul de accidente rutiere în condiții meteo dificile. Siguranța rutieră depinde în mare măsură de capacitatea șoferilor de a se adapta rapid la schimbările condițiilor de trafic.

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