Un obicei simplu, bazat pe alocarea unei perioade dedicate învățării în fiecare săptămână, este prezentat într-un material recent despre Elon Musk drept una dintre practicile asociate cu performanța pe termen lung, potrivit blogului blinkist.com. Este vorba despre „regula celor cinci ore”, un concept potrivit căruia o persoană își rezervă aproximativ o oră pe zi, timp de cinci zile pe săptămână, pentru citit, studiu și reflecție.

Conceptul nu presupune neapărat cursuri sau programe de pregătire formală. Ideea este ca timpul respectiv să fie separat de activitatea profesională obișnuită și folosit pentru acumularea de informații și dezvoltarea unor noi perspective. Materialul publicat despre Elon Musk pe 16 iulie 2026 susține că această abordare este asociată și cu alte personalități cunoscute, printre care Warren Buffett, Bill Gates și Oprah Winfrey.

Principiul este relativ simplu: în fiecare zi lucrătoare, aproximativ o oră este rezervată învățării deliberate. Timpul poate fi folosit pentru citirea unei cărți, studierea unui domeniu nou, analizarea unor idei sau pur și simplu pentru reflecție.

Conceptul pornește de la ideea că dezvoltarea profesională nu se încheie odată cu terminarea studiilor. Într-un mediu în care tehnologia, economia și piața muncii se schimbă rapid, capacitatea de a acumula și procesa informații poate deveni o componentă importantă a dezvoltării profesionale.

Regula nu trebuie interpretată însă ca o metodă care garantează succesul. Nu există dovezi că simpla respectare a unei ore de lectură pe zi transformă automat o persoană într-un antreprenor de succes.

Una dintre problemele întâlnite frecvent în cazul persoanelor cu un program aglomerat este lipsa unui interval rezervat în mod constant pentru învățare. Munca, întâlnirile și alte responsabilități ajung să ocupe cea mai mare parte a zilei.

Alocarea unei perioade fixe poate schimba această situație. În loc ca lectura sau studiul să fie lăsate pentru momentul în care apare „timp liber”, acestea devin o activitate planificată.

În practică, o oră pe zi, cinci zile pe săptămână înseamnă aproximativ 260 de ore într-un an, dacă obiceiul este respectat pe parcursul întregului an. Este o perioadă considerabilă care poate fi investită într-un singur domeniu sau împărțită între mai multe subiecte.

Elon Musk a vorbit în trecut despre importanța cititului și a învățării în formarea sa profesională. În cazul său, lectura a fost menționată în special în contextul interesului pentru domenii precum ingineria, fizica, tehnologia spațială și inteligența artificială.

Totuși, asocierea dintre Musk și „regula celor 5 ore” trebuie privită cu atenție. Materialul publicat de Blinkist prezintă această regulă ca parte a unei analize despre obiceiurile oamenilor de succes, dar nu demonstrează că Musk urmează în mod oficial un program de exact cinci ore pe săptămână dedicat învățării.

De altfel, succesul antreprenorial este rezultatul unui ansamblu mult mai complex de factori: educație, experiență, capital, echipe, decizii de business, oportunități și asumarea unor riscuri.

Regula celor cinci ore nu se referă exclusiv la cărți. Învățarea poate include studierea unor documente, cercetarea unui subiect, participarea la cursuri, analizarea unor probleme sau aprofundarea unei competențe.

Un alt element important este aplicarea informațiilor. Citirea unui număr mare de cărți nu înseamnă automat acumularea unor cunoștințe utile. Pentru ca procesul să aibă valoare, informațiile trebuie înțelese, evaluate și, atunci când este posibil, puse în practică.

În acest sens, o oră de învățare concentrată poate fi mai utilă decât perioade mult mai lungi petrecute fără un obiectiv clar.

Unul dintre motivele pentru care regula a atras atenția este simplitatea sa. Nu presupune schimbarea radicală a stilului de viață și nici alocarea unor perioade foarte lungi pentru studiu.

O persoană poate începe cu 20-30 de minute pe zi și poate crește ulterior durata. Important este ca activitatea să fie constantă și să nu fie confundată cu timpul petrecut pasiv pe rețelele sociale sau consumând informații fără o direcție clară.

Pe termen lung, acumularea progresivă de cunoștințe poate contribui la dezvoltarea unor competențe și la o mai bună înțelegere a domeniilor de interes.