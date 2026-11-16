Un medicament utilizat în mod obișnuit pentru tratarea osteoporozei ar putea ajuta la prevenirea unor modificări care afectează coloana vertebrală și provoacă dureri cronice de spate.

Descoperirea aparține unei echipe internaționale de cercetători de la Universitățile din Edinburgh și Bristol, care a observat că o clasă de medicamente numite bifosfonați poate împiedica acumularea anormală de minerale în structurile coloanei vertebrale.

Rezultatele au fost obținute în experimente pe pești zebră și ar putea contribui la dezvoltarea unor tratamente pentru degenerarea discurilor intervertebrale.

Studiul, publicat în revista științifică Communications Biology la 28 iulie 2026, oferă informații noi despre mecanismele care duc la deteriorarea coloanei vertebrale. Cercetătorii au identificat și câteva procese biologice care ar putea deveni ținte pentru viitoare tratamente. Deocamdată, efectele observate nu au fost confirmate la oameni.

Discurile intervertebrale sunt structuri situate între vertebre, care funcționează asemenea unor amortizoare naturale. Ele absorb presiunea exercitată asupra coloanei și permit acesteia să se miște flexibil.

Odată cu înaintarea în vârstă sau din cauza anumitor predispoziții genetice, aceste structuri se pot deteriora. Afecțiunea poartă numele de degenerare a discului intervertebral și poate provoca dureri persistente, rigiditate și dificultăți de mișcare.

Pentru a înțelege mai bine mecanismele bolii, echipa de cercetare a folosit pești zebră modificați genetic, cărora le lipsea o copie funcțională a genei col9a1b. Aceasta este asociată cu producerea colagenului de tip IX, o proteină care contribuie la menținerea structurii discurilor intervertebrale.

Pe măsură ce peștii au îmbătrânit, cercetătorii au observat acumulări anormale de minerale în ligamentele dintre vertebre. În unele cazuri, vertebrele vecine au ajuns să se unească, iar structurile care ar fi trebuit să rămână flexibile s-au rigidizat.

O altă observație importantă a fost că deteriorarea unui strat de susținere a coloanei vertebrale apărea înaintea acumulării mineralelor. Acest lucru sugerează că procesul degenerativ începe mai devreme decât momentul în care modificările devin vizibile prin mineralizare.

Una dintre cele mai importante etape ale experimentului a fost testarea unor substanțe care ar putea limita deteriorarea coloanei vertebrale.

Cercetătorii au constatat că bifosfonații, o clasă de medicamente utilizată în tratamentul osteoporozei, au împiedicat acumularea anormală de minerale în structurile intervertebrale ale peștilor.

Bifosfonații sunt utilizați pentru protejarea sănătății osoase. Aceștia reduc activitatea osteoclastelor, celulele responsabile de resorbția țesutului osos, contribuind astfel la menținerea rezistenței oaselor și la reducerea riscului de fracturi.

În cadrul studiului, echipa a identificat și alte intervenții care au redus modificările coloanei vertebrale. Limitarea cantității de hrană administrate peștilor și utilizarea unor medicamente care influențează metabolismul lipidelor au redus fuziunea vertebrelor.

Autorii au identificat astfel mai multe mecanisme biologice care ar putea fi importante în dezvoltarea degenerării discurilor intervertebrale.

Analiza activității genelor a evidențiat modificări în mai multe procese celulare.

Printre acestea se numără metabolismul lipidelor, reglarea fosfaților și calea de semnalizare mTOR, un sistem implicat în controlul creșterii celulare și al metabolismului.

Cercetătorii au identificat și modificări ale semnalizării acidului retinoic, o formă biologic activă a vitaminei A, implicată în dezvoltarea și funcționarea celulelor.

Aceste rezultate sugerează că degenerarea coloanei vertebrale nu este determinată exclusiv de uzura mecanică a discurilor. Dezechilibrele metabolice și modificările activității genelor pot contribui, de asemenea, la apariția leziunilor.

Potrivit autorilor, reglarea metabolismului fosfaților și a lipidelor reprezintă două direcții care merită investigate în cercetările viitoare.

Deși rezultatele sunt promițătoare, cercetătorii atrag atenția că experimentul a fost realizat pe pești zebră, nu pe pacienți. Prin urmare, nu există deocamdată dovezi clinice că bifosfonații pot preveni sau trata degenerarea discurilor intervertebrale la oameni.

Studiul nu demonstrează nici că persoanele care urmează deja tratament pentru osteoporoză beneficiază automat de protecție împotriva durerilor de spate provocate de degenerarea discurilor.

Dr. Erika Kague, cercetătoare la Institutul de Genetică și Cancer al Universității din Edinburgh și coordonatoarea studiului, a explicat că identificarea mecanismelor care determină rigidizarea coloanei vertebrale ar putea deschide noi posibilități terapeutice.

„Prin înțelegerea mecanismelor biologice care determină rigidizarea coloanei vertebrale, studiile noastre pe pești zebră indică mai multe modalități de a încetini procesul, inclusiv utilizarea unui medicament deja folosit în siguranță la pacienți”, a declarat cercetătoarea, potrivit prezentării studiului publicate de Universitatea din Edinburgh.

Ea a subliniat că sunt necesare cercetări suplimentare înainte ca aceste rezultate să poată fi transpuse în tratamente pentru oameni.

Degenerarea discurilor intervertebrale este una dintre afecțiunile asociate durerilor persistente de spate și gât. În prezent, nu există medicamente aprobate care să oprească sau să inverseze procesul de degenerare a discurilor, iar în anumite cazuri severe poate fi necesară intervenția chirurgicală.

Cercetarea publicată în Communications Biology oferă o posibilă direcție pentru dezvoltarea unor tratamente care să vizeze mecanismele biologice ale bolii, înainte ca deteriorarea coloanei vertebrale să devină avansată.

Deocamdată, rezultatele trebuie privite ca o etapă experimentală. Confirmarea lor prin studii suplimentare și cercetări clinice va arăta dacă medicamentele utilizate în prezent pentru osteoporoză ar putea avea, în viitor, și un rol în protejarea discurilor intervertebrale.