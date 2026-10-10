Inteligența artificială ar putea ajuta la identificarea persoanelor cu osteoporoză prin analiza radiografiilor toracice realizate deja în scopuri medicale, potrivit unui studiu publicat în revista npj Digital Medicine la 9 octombrie 2026, potrivit Digital Medicine. Metoda, dezvoltată de cercetători din Coreea de Sud, a fost evaluată pe trei grupuri independente, care au inclus în total 153.058 de persoane.

Sistemul ar putea identifica pacienții care au nevoie de investigații suplimentare pentru evaluarea sănătății osoase, folosind imagini obținute în timpul unor examinări obișnuite.

În simulările cercetătorilor, abordarea ar fi putut reduce cu aproximativ jumătate numărul osteodensitometriilor necesare, păstrând o rată ridicată de identificare a persoanelor cu osteoporoză.

Cercetătorii au dezvoltat un sistem de inteligență artificială capabil să analizeze radiografiile toracice și să identifice indicii asociate osteoporozei și densității minerale osoase scăzute.

Pentru antrenarea sistemului au fost folosite 46.478 de perechi de radiografii toracice și investigații de osteodensitometrie, provenite de la 26.757 de pacienți. Ulterior, performanța metodei a fost verificată în trei grupuri independente, cu un total de peste 153.000 de persoane.

Radiografiile toracice sunt efectuate frecvent pentru investigarea unor afecțiuni pulmonare și a altor probleme medicale. Analiza suplimentară a acestor imagini ar putea oferi indicii despre sănătatea oaselor fără ca pacientul să fie supus unei noi examinări radiologice.

Potrivit rezultatelor prezentate, sistemul a demonstrat o capacitate bună de identificare a osteoporozei și a densității minerale osoase reduse.

În simulările privind selectarea pacienților pentru investigații suplimentare, metoda ar fi putut identifica aproximativ 98–99% dintre persoanele cu osteoporoză, în condițiile reducerii cu circa 50% a numărului de osteodensitometrii DXA necesare.

Pentru persoanele cu densitate minerală osoasă redusă, proporția celor identificate a fost estimată la 80–90%.

Aceste rezultate sugerează că inteligența artificială ar putea contribui la direcționarea mai eficientă a pacienților către investigațiile de care au nevoie. Totuși, procentele provin din evaluările și simulările studiului și nu reprezintă o garanție a performanței în orice context clinic.

Osteoporoza este o boală caracterizată prin diminuarea rezistenței osoase și creșterea riscului de fracturi. Afecțiunea poate evolua fără simptome evidente, iar unele persoane află că suferă de această boală abia după o fractură produsă în urma unui traumatism minor.

Identificarea timpurie a persoanelor cu risc poate facilita evaluarea medicală și, atunci când este necesar, inițierea măsurilor de prevenție sau a tratamentului.

În prezent, osteodensitometria DXA este una dintre principalele metode utilizate pentru măsurarea densității minerale osoase și evaluarea osteoporozei. Sistemul bazat pe inteligență artificială nu înlocuiește această investigație, ci ar putea funcționa ca instrument de triere, pentru a identifica persoanele care ar trebui să beneficieze de examinări suplimentare.

Cercetarea a analizat retrospectiv investigații medicale existente și a inclus simulări privind modul în care sistemul ar putea fi utilizat în practică. Prin urmare, reducerea estimată a numărului de osteodensitometrii trebuie confirmată prin studii prospective, realizate în condiții clinice reale.

De asemenea, studiul nu a demonstrat că utilizarea sistemului reduce numărul fracturilor sau îmbunătățește rezultatele tratamentului. Pentru a stabili aceste beneficii, sunt necesare evaluări suplimentare.

În concluzie, inteligența artificială ar putea transforma radiografiile toracice obișnuite într-o oportunitate suplimentară de identificare a osteoporozei. Aplicarea metodei în practica medicală depinde însă de validarea clinică și de integrarea sa în procesul de evaluare a pacienților.