Medicamente utilizate în mod obișnuit pentru tratarea osteoporozei ar putea fi asociate cu un risc mai mic de Alzheimer și alte forme de demență, potrivit unui studiu amplu realizat de cercetători din Hong Kong, potrivit Fox News.

Autorii avertizează însă că rezultatele nu demonstrează că aceste medicamente previn demența și că sunt necesare studii clinice suplimentare.

Cercetarea, publicată în revista Alzheimer’s & Dementia, a analizat datele medicale a 121.492 de persoane cu vârsta de cel puțin 60 de ani, diagnosticate cu osteoporoză sau care suferiseră fracturi de fragilitate. Participanții au fost urmăriți pe o perioadă de mai mulți ani.

Cercetătorii s-au concentrat asupra bifosfonaților care conțin azot, o categorie de medicamente folosită pentru încetinirea pierderii de masă osoasă și reducerea riscului de fracturi. Printre substanțele analizate se numără alendronatul, ibandronatul, risedronatul și zoledronatul.

Persoanele care au primit aceste medicamente au prezentat un risc cu aproximativ 16% mai mic de Alzheimer și demențe asociate, comparativ cu pacienții care nu au urmat tratament pentru osteoporoză. În comparație cu cei care au primit alte medicamente împotriva osteoporozei, riscul a fost cu aproximativ 24% mai mic.

Cercetătorii vorbesc despre existența unei posibile legături între sănătatea oaselor și cea a creierului. Unele cercetări anterioare au indicat, de asemenea, că persoanele cu masă osoasă redusă sau osteoporoză pot avea un risc mai mare de a dezvolta demență.

Totuși, autorii subliniază limitele studiului. Cercetarea a fost observațională, astfel că nu poate stabili o relație de cauzalitate. De asemenea, participanții proveneau din populația din Hong Kong, iar cercetătorii spun că rezultatele trebuie confirmate și în alte grupuri.

Nu au existat nici informații complete despre starea cognitivă a participanților la începutul studiului, severitatea osteoporozei sau utilizarea suplimentelor de calciu și vitamina D. Alți factori, precum nivelul de educație, izolarea socială, poluarea sau problemele de vedere, ar fi putut influența riscul de demență.

Autorii susțin că sunt necesare studii clinice pentru a verifica dacă bifosfonații au într-adevăr un efect protector asupra creierului. Până atunci, rezultatele nu justifică prescrierea acestor medicamente exclusiv pentru prevenirea sau tratarea Alzheimerului.