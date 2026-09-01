Europa se află sub o presiune fără precedent în sectorul științelor vieții. În timp ce Uniunea Europeană încearcă să găsească soluții pentru a menține investițiile pe continent, administrația Donald Trump accelerează ritmul înțelegerilor cu marii producători de medicamente. Stratagema Casei Albe determină companiile farmaceutice să redirecționeze capitalul masiv peste Ocean, punând în pericol accesul europenilor la terapii de ultimă generație, anunță Politico.

Strategia Washingtonului avansează rapid prin anunțarea a încă nouă înțelegeri majore cu gigantul sector farmaceutic. Numărul total al acordurilor convenite de administrația americană a ajuns astfel la 26, toate având ca scop central diminuarea tarifelor pentru medicamentele destinate cetățenilor americani.

Mecanismul se bazează pe clauza națiunii celei mai favorizate. Prin acest concept, autoritățile americane impun companiilor să aducă pe piața din Statele Unite tratamente noi la prețuri comparabile cu cele reduse din Europa, oferindu-le în schimb scutiri de taxe vamale. Totodată, aceste înțelegeri includ obligația fermă a corporațiilor de a construi noi facilități de producție direct pe sol american. În baza acestor angajamente, volumul total al investițiilor direcționate către SUA a depășit pragul de 19,6 miliarde de dolari.

Schimbarea de paradigmă de peste Ocean generează îngrijorări profunde în rândul liderilor din industria farmaceutică europeană. Aceștia avertizează că efectele directe ale acestei politici vor fi resimțite în primul rând de bolnavii din spațiul european.

Din cauză că Washingtonul preia ca referință tarifele mici din anumite state europene, producătorii preferă să amâne sau chiar să anuleze lansarea noilor tratamente pe continentul european. Decizia are la bază dorința companiilor de a proteja nivelul prețurilor din Statele Unite, de unde obțin grosul profiturilor. În paralel, proiectele de cercetare și bazele de producție sunt mutate prioritar pe teritoriul american.

„Companiile ar putea ezita să lanseze medicamente în Europa, Japonia sau Canada dacă consideră că prețul din aceste țări va fi mai mic decât cel pe care îl pot obține în SUA. Acesta este riscul pentru Europa în perioada următoare”, a declarat Adrian van den Hoven, directorul general al Medicines for Europe, pentru sursa citată.

Membrii acestei organizații activează preponderent în zona medicamentelor generice, ale căror brevete au expirat deja și care au costuri mai reduse. Totuși, printre entitățile vizate de ultimele nouă acorduri parafate de administrația americană se numără și doi mari jucători din sectorul generic care dezoltă simultan și molecule originale.

Pentru a contracara exodul companiilor, Europa a propus extinderea perioadei de protecție prin brevet pentru anumite medicamente biotehnologice. Cu toate acestea, actorii din piață consideră că măsura este tardivă și mult prea slabă.

Reprezentanții industriei subliniază că prelungirea brevetelor vine la pachet cu o birocrație stufoasă și numeroase condiții, iar intrarea sa în vigoare nu se va produce suficient de repede. Astfel, inițiativa nu va putea opri reorientarea masivă a capitalului către piața americană, considerată mult mai atractivă și mai flexibilă.

Valul recent de acorduri demonstrează o extindere a strategiei Casei Albe. Dacă primele 17 înțelegeri au vizat strict corporații de talie mondială cu investiții uriașe, noile contracte includ acum și firme specializate mai mici, cu puține produse licențiate, dar și producători reprezentativi din zona genericelor.

În timp ce reglementarea prețurilor pentru tratamente rămâne o atribuție națională a fiecărui stat membru, Comisia Europeană este cea care stabilește normele generale de piață. Executivul european coordonează durata brevetelor, cadrul legal pentru studiile clinice, procedurile de autorizare și condițiile de introducere pe piață.

Eva Hrncirova, purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, a declarat marți că instituția „monitorizează îndeaproape implementarea politicii americane privind națiunea cea mai favorizată și orice efecte potențiale asupra pieței europene. Prioritatea noastră este, evident, să ne asigurăm că pacienții au acces la timp la medicamente sigure, eficiente și accesibile”.

O analiză recentă elaborată de Comisia Europeană la solicitarea miniștrilor sănătății arată că este prematură o concluzie definitivă privind impactul măsurilor adoptate de Donald Trump asupra pieței europene. Președintele american susține că țările din Europa ar trebui să achite sume mai mari pentru medicamente, acuzând faptul că SUA au subvenționat indirect prețurile mici de pe continent. Până în prezent, doar Marea Britanie a acceptat să majoreze sumele plătite pentru aceste produse.

În fața acestei presiuni duble, venite atât de la Casa Albă, cât și din partea marilor producători, Uniunea Europeană și guvernele naționale încearcă să mențină o poziție comună rigidă în privința plafoanelor de preț. Totodată, liderii europeni fac apel la statele membre să nu cedeze tentației de a încheia acorduri separate de tipul celui acceptat de Londra.