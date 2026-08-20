Aproximativ 300 de companii din România figurează într-un document care prevede posibilitatea limitării sau întreruperii alimentării cu energie electrică dacă sistemul energetic ajunge într-o situație critică. Lista cuprinde firme din industrie, agricultură, construcții, sectorul chimic, industria de apărare, dar și centre comerciale, clădiri de birouri și parcuri logistice, iar măsurile prevăzute sunt valabile până la 31 august.

Documentul, denumit Anexa 3, și publicat de Gândul, cuprinde companiile care au fost incluse în mecanismul de limitare a consumului de energie în cazul în care sistemul nu mai poate asigura alimentarea la capacitate normală.

Pe listă apar aproximativ 300 de firme și circa 320 de puncte de lucru, din domenii precum metalurgia, construcția de mașini, industria lemnului, producția materialelor de construcții, industria chimică, electrotehnică, textile, agricultură și industria de apărare.

Anexa este documentul la care fac referire notificările transmise de distribuitorii de energie către companiile vizate. Prin acestea, firmele sunt informate că se află pe lista consumatorilor la care alimentarea ar putea fi redusă sau întreruptă dacă situația din sistemul energetic devine critică.

Notificările au generat miercuri o dispută după ce fostul ministru Bogdan Ivan a publicat unul dintre documente pe o rețea socială.

Potrivit anexei, Silcotub Călărași are cea mai mare reducere de consum prevăzută, de 45 MW.

Pentru Alro Slatina este prevăzută o reducere de 39 MW, în timp ce Donalam SRL din Târgoviște, producător de bare de oțel laminat, apare cu o limitare de 23 MW. Pe listă figurează și fabrica de ciment Holcim și Șantierul Naval Constanța, acesta din urmă fiind între primii cinci consumatori din document în funcție de nivelul reducerii prevăzute.

Mai multe grupuri apar în anexă cu puncte de lucru diferite. Printre acestea sunt ALRO, cu Slatina, Alum Tulcea și prelucrare Al Olt, ARTROM/TMK, cu unități în Reșița, Slatina și Caraș-Severin, Dedeman, cu puncte în Bacău, Cluj și Bistrița, precum și Kronospan, Romcim, HeidelbergCement și ICCO Energ.

În total, documentul cuprinde aproximativ 300 de companii și circa 320 de puncte de lucru.

Pentru mai mult de 100 dintre companiile incluse în document este prevăzută o putere minimă tehnologică de 0. În aceste situații, alimentarea cu energie electrică ar putea fi întreruptă complet dacă măsura devine necesară.

În această categorie intră fabrici mici și mijlocii din industria textilă, prelucrarea lemnului și încălțăminte. Pe listă se află și centre comerciale, clădiri de birouri, parcuri industriale și logistice care ar putea fi afectate de întreruperea alimentării.

Scenariul pregătit de Guvern împreună cu Sistemul Electroenergetic Național prevede o reducere totală de 673 MW dacă sunt aplicate limitările pentru toate companiile din anexă. În același timp, 434 MW ar urma să fie furnizați în continuare firmelor, fabricilor și uzinelor care nu își pot opri complet activitatea.

Potrivit documentului publicat de Gândul, aceste limitări ale alimentării cu energie electrică sunt valabile până la 31 august.

Fostul ministru PSD Bogdan Ivan l-a criticat pe Ilie Bolojan după ce companiile au început să primească notificări privind posibilitatea reducerii consumului de energie.

Ivan a susținut că măsura ridică probleme în condițiile în care firmelor li se solicită în același timp competitivitate și stabilitate și a descris scenariul drept „un atentat la siguranța economică a României.”

Ministerul Energiei a reacționat și a anunțat că documentul invocat de Bogdan Ivan este un normativ prin care companiile sunt informate în legătură cu eventuale limitări ale alimentării cu energie electrică.