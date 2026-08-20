Fostul ministru Bogdan Ivan a criticat modul în care a fost transmisă o notificare către marii consumatori de energie din industrie și susține că o asemenea comunicare poate genera incertitudine în rândul companiilor. Într-o postare publicată online, Ivan afirmă că mesajul transmis operatorilor economici nu ar fi trebuit tratat drept o simplă formalitate.

„Văd că „prietenii” domnului Bolojan se luptă de ieri să normalizeze acea notificare trimisă marilor consumatori din industrie. Oameni buni, nu este normal!”, a scris Bogdan Ivan.

Ministrul susține că, în lipsa unei informări prealabile și a unor explicații clare privind efectele asupra companiilor, astfel de notificări pot afecta planificarea activității economice.

„O notificare de acest gen, trimisă fără o informare prealabilă clară și fără explicații serioase despre ce înseamnă pentru companii, nu este o normalitate. Iar cei care încearcă acum să prezinte totul drept o simplă formalitate ignoră tocmai efectul pe care o asemenea comunicare îl produce în industrie: nesiguranță, teamă și imposibilitatea de a-ți planifica activitatea”, afirmă fostul ministru.

Bogdan Ivan anunță că intenționează să prezinte și reacții ale reprezentanților industriei, argumentând că situația semnalată nu ar fi una inventată sau exagerată.

„Voi reveni și cu reacțiile oamenilor din industrie, astfel încât să înțeleagă și domnul Bolojan, și toți cei care cântă acum, la unison, despre „normalitatea” acestei situații, că problema nu a fost inventată de cei care au tras semnalul de alarmă”, a transmis acesta.

Ministrul atrage atenția și asupra efectelor pe care eventualele măsuri privind consumul de energie le-ar putea avea asupra producției și angajaților.

„O fabrică nu este un aparat de radio sau un televizor pe care îl scoți pur și simplu din priză. Vorbim despre linii de producție blocate și despre angajați a căror viață depinde direct de aceste locuri de muncă”, a mai scris Ivan.

El susține că PSD va sprijini măsurile menite să protejeze industria și locurile de muncă și cere soluții pentru problemele din sectorul energetic.

„Alături de colegii mei din Partidul Social Democrat, voi susține toate măsurile care protejează industria românească, locurile de muncă și companiile care produc aici, în România”, a precizat Bogdan Ivan.

Facsimile cu două astfel de notificări au fost publicate, cu o zi în urmă, de Dana Budeanu, care a scris că fostul ministru nu a mințit cu nimic atunci când a anunțat existența acestor documente.