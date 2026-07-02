Danny Glover, legendarul actor cunoscut din „Lethal Weapon”, „The Color Purple” și „Harry Potter”, a vorbit public pentru prima dată despre diagnosticul său de Alzheimer. La 79 de ani, starul se confruntă cu boala alături de o rețea puternică de familie și prieteni, într-un interviu emoționant publicat de revista People.

„E ca și cum ar fi fost o petrecere mare aici”, spune Danny Glover, privind în jurul sufrageriei sale din San Francisco, înconjurat de familie, îngrijitori și echipa People, afișând faimosul său zâmbet larg.

Fiica sa, Mandisa, în vârstă de 50 de ani, explică: „Cred că uneori este conștient, alteori nu”. În timpul interviului, Glover oscilează între momente de claritate și tangente poetice, dar reușește să transmită un mesaj plin de speranță.

„Încă nu accept în mintea mea toate părțile lui”, spune el despre diagnostic. „Există momente în care îți amintești încontinuu și care valideze faptul că îți poți aminti lucruri. Și există momente pe care nu le voi uita niciodată.”

Cariera sa impresionantă include roluri iconice precum colonelul nazist Ernst Vogel din „Indiana Jones şi ultima cruciadă”, vrăjitorul Gellert Grindelwald din „Harry Potter şi Relicvele Morţii: Partea I” și soldatul Smythe din „Braveheart”. În 2022 a primit Premiul Umanitar Jean Hersholt la Oscar pentru activismul său.

Mandisa spune că primele semne au apărut în 2022: „Istoria tatălui meu este că își amintește fiecare lucru din 1970, în ce colț stătea, cu cine vorbea, despre ce vorbeau, ce culoare purtau, totul. Dar asta s-a schimbat.”

Glover a fost diagnosticat în 2023. Fratele său mai mic, Marty (67 de ani), care locuiește cu el, mărturisește că este o experiență dureroasă: „Vezi deteriorarea și te gândești: «Uau». Uneori te emoționează. E greu, pentru că nu vrei să vezi pe nimeni trecând prin asta.”

Totuși, familia rămâne unită. „Nu simt că este sfârșitul vieții mele”, spune Glover. „Mai sunt de lucru.”

Actorul a crescut în San Francisco, fiind cel mai mare dintre cinci copii. A studiat la Universitatea de Stat din San Francisco, unde s-a implicat atât în actorie, cât și în activism. A debutat pe Broadway și a devenit cunoscut internațional după „Lethal Weapon”.

„Am avut ocazia să vorbesc despre cum văd eu lumea și ce relație am avut în lume. Am început să joc pentru că eram cetățean. Actoria este ceea ce mi-a dat o voce”, spune el.

Mandisa recunoaște că este dificil: „Este o schimbare în esența a ceea ce crezi că ești sau a ceea ce nu crezi că ești.” Dar familia continuă să-l susțină și să exploreze opțiuni de tratament.

„Vrem doar ca el să-și trăiască viața cât mai bine”, adaugă Marty.

Pentru Glover, mesajul rămâne optimist: „Încă o mai am pe fiica mea, am prieteni. Vreau doar să spun, viața ta continuă.”