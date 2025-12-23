Pastila de slăbit Wegovy, de la Novo Nordisk, aprobată de FDA, în SUA

Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a aprobat o versiune sub formă de pastilă a medicamentului pentru slăbit Wegovy, a anunțat gigantul farmaceutic Novo Nordisk.

Este prima pastilă de acest fel care a primit aprobarea autorității de reglementare, marcând o nouă eră pentru medicamentele pentru slăbit.

Producătorii danezi ai Wegovy, Novo Nordisk, au declarat că pilula administrată o dată pe zi este o „opțiune convenabilă” față de varianta injectabilă și va oferi aceeași pierdere în greutate ca și injecția. Aceasta vine după ce medicamentul Wegovy a fost aprobat de FDA special pentru pierderea în greutate.

Alte medicamente, precum Ozempic, care are efecte similare asupra pierderii în greutate, au fost aprobate în principal pentru tratamentul diabetului de tip 2.

Pilula Wegovy a demonstrat o pierdere medie în greutate de 16,6% în timpul studiilor clinice efectuate de Novo Nordisk, a anunțat compania luni.

O treime din cei aproximativ 1.300 de participanți au înregistrat o pierdere în greutate de 20% sau mai mare în cadrul aceluiași studiu clinic, a adăugat aceasta.

Se așteaptă ca pilula să fie lansată în SUA la începutul lunii ianuarie 2026.

„Pacienții vor avea o pilulă convenabilă, administrată o dată pe zi, care îi poate ajuta să slăbească la fel de mult ca injecția Wegovy originală”, a declarat Mike Doustdar, directorul executiv al firmei.

Versiunea sub formă de pilulă a Wegovy ar putea da un impuls vânzărilor Novo Nordisk după un an dificil, în care acțiunile sale au scăzut, pe măsură ce compania a avertizat asupra profiturilor sale.

Compania s-a confruntat cu o concurență intensă pe piața slăbirii din partea producătorilor farmaceutici rivali, precum Eli Lilly.

Acțiunile Novo Nordisk au crescut cu aproape 10% în tranzacțiile de după încheierea orelor de bursă din New York, după anunț.