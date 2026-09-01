Declarații de ultimă oră din partea conducerii Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind accesul pacienților la tratamente esențiale. Horațiu Moldovan admite că există probleme în aprovizionarea cu anumite terapii, inclusiv cele destinate bolnavilor diagnosticați cu diverse forme de cancer. Cu toate acestea, oficialul subliniază că instituția pe care o conduce nu poartă responsabilitatea pentru aceste lipsuri din sistemul medical.

Reprezentanții CNAS susțin că întâmpinarea acestor dificultăți nu reprezintă un fenomen izolat, specific doar pieței farmaceutice din România, ci este o problemă globală provocată de factori externi procesului de decontare.

„Am recunoscut în mod foarte clar şi transparent că există anumite discontinuităţi pentru anumite medicamente, inclusiv pentru medicamentele citostatice. Astfel de discontinuităţi există nu doar n România, există în toate ţările din Uniunea Europeană şi din lum eşi astfel de discontinuităţi există în primul rând datorită unor probleme de producţie sau unorprobeme pe lanţul de distrbuire. Sub nicio formă nu exisă astfel de discontinuităţi în România din motive imputabile Casei Naţionale de Asigurri de Sănătate, Casa Naţională fiind instituţia care se ocupă cu finanţarea şi decontarea acestor medicamente”, a declarat Horaţiu Moldovan, conform news.ro.

În procesul de asigurare a tratamentelor necesare pentru pacienți, responsabilitățile sunt împărțite între mai multe entități din sistemul public și privat. Casa Națională de Asigurări de Sănătate are ca atribuție principală asigurarea fondurilor și plata efectivă a medicamentelor prescrise, fără a fi implicată în operațiunile logistice sau comerciale.

Importul și achiziția efectivă a tratamentelor țin de activități comerciale derulate prin intermediul instituțiilor din subordinea Ministerului Sănătății și a lanțurilor de distribuție. Din acest motiv, reprezentanții instituției precizează că nu au competențe legale în ceea ce privește aducerea fizică a produselor farmaceutice pe piața națională.

Situația actuală este monitorizată și de asociațiile de pacienți. Conform precizărilor făcute de conducerea CNAS, evaluările venite din partea organizațiilor care apără drepturile bolnavilor arată că în prezent este vorba despre discontinuități temporare de aprovizionare pe anumite segmente și nu despre o criză generalizată a sistemului de sănătate.