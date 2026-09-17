Lucrările pe secțiunea Tigveni–Curtea de Argeș a Autostrăzii Sibiu–Pitești (A1) au ajuns la un stadiu fizic de 99%, iar lucrările la partea rutieră sunt finalizate. Deschiderea circulației depinde acum de testele de siguranță ale tunelului Momaia, a anunțat joi directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

Cei 9,86 kilometri ai secțiunii 4 sunt construiți de compania austriacă PORR, iar circulația este programată să fie deschisă în 2026, înaintea termenului contractual din februarie 2027.

Pe traseul dintre Tigveni și Curtea de Argeș au fost finalizate lucrările de drum. Pe cele 12 poduri, pasaje și viaducte, care însumează 2.620 de metri, a fost turnat asfaltul, au fost realizate marcajele rutiere și a fost montat parapetul.

Ultimele lucrări importante sunt concentrate în zona tunelului Momaia, cu o lungime de 1.350 de metri.

Potrivit lui Cristian Pistol, tunelul este practic finalizat, însă sunt în curs testele și reglajele pentru cele peste 2.500 de puncte de monitorizare, inclusiv camere video și senzori.

Sistemele instalate în tunel pot detecta obiecte aflate pe carosabil și pot declanșa automat măsuri de siguranță, inclusiv închiderea unei benzi sau a întregii galerii.

La sfârșitul lunii septembrie este programat un test final al sistemelor de monitorizare, prevenire și intervenție, împreună cu reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Viteza maximă de circulație în tunel va fi de 80 km/h.

CNAIR nu a anunțat, deocamdată, o zi exactă pentru inaugurarea secțiunii 4. Compania menține însă obiectivul de a deschide circulația în 2026, înaintea termenului contractual, stabilit pentru februarie 2027.

Prin urmare, calendarul deschiderii depinde acum de rezultatul testelor sistemelor de siguranță și de etapele tehnice necesare pentru punerea în circulație. Contractul pentru secțiunea Tigveni–Curtea de Argeș are o valoare de 1,678 miliarde de lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021–2027.

Autostrada Sibiu–Pate are o lungime totală de 122,11 kilometri și este împărțită în cinci secțiuni. Prima, Sibiu–Boița, are 13,17 kilometri și a fost deschisă circulației în decembrie 2022.

La celălalt capăt al proiectului, secțiunea Curtea de Argeș–Pitești, cu aproximativ 30,35 de kilometri, este de asemenea deschisă integral.

În prezent, astfel, sunt circulabili aproximativ 43,5 kilometri din Autostrada Sibiu–Pitești. După deschiderea secțiunii Tigveni–Curtea de Argeș, lungimea porțiunii circulabile va ajunge la aproximativ 53,4 kilometri.

Rămâne însă nefinalizată legătura montană dintre Boița și Tigveni, formată din secțiunile 2 și 3.

Secțiunea 2, Boița–Cornetu, are 31,33 kilometri și este una dintre cele mai dificile porțiuni ale proiectului. Constructorul este asocierea turcă Mapa–Cengiz.

La jumătatea lunii august, stadiul fizic general se apropia de 15%. Lucrările puteau fi executate doar pe aproximativ 45% din șantier, în lipsa acordului de mediu revizuit. Pe aceste sectoare erau mobilizați 646 de muncitori și 161 de utilaje.

CNAIR a depus la Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, pe 12 august, documentația pentru revizuirea acordului de mediu. Procedura este necesară pentru extinderea fronturilor de lucru și emiterea autorizațiilor de construire pe restul traseului.

Secțiunea include șapte tuneluri, aproximativ 5 kilometri de lucrări subterane, 24 de poduri și 24 de viaducte. La tunelul Robești, cu o lungime de aproximativ 900 de metri, ambele galerii au fost deja străpunse.

Secțiunea 3, Cornetu–Tigveni, are 37,4 kilometri și este construită de asocierea Webuild–Tancrad.

La 26 august, stadiul fizic era de 17,35%, iar în septembrie lucrările au intrat și în etapa de asfaltare experimentală. Constructorul a început așternerea asfaltului pe un tronson de 400 de metri, pentru stabilirea soluției tehnice care va fi folosită pe restul traseului. Stadiul general a ajuns la aproximativ 18%.

Și pe această secțiune extinderea fronturilor de lucru a fost condiționată de revizuirea acordului de mediu. Documentația pentru procedură a fost depusă în august.

Pentru cele două secțiuni montane, estimările publice recente indică ani diferiți de finalizare: 2029 pentru Cornetu–Tigveni și 2030 pentru Boița–Cornetu. Acestea sunt termene de perspectivă și depind inclusiv de evoluția procedurilor de mediu și a lucrărilor pe teren.

Autostrada Sibiu–Pitești este împărțită astfel: Sibiu–Boița, Boița–Cornetu, Cornetu–Tigveni, Tigveni–Curtea de Argeș și Curtea de Argeș–Pitești.

Primele două capete ale proiectului sunt deja deschise, iar secțiunea 4 se află la 99%. Cele mai mari lucrări rămase sunt concentrate pe sectorul montan Boița–Tigveni, unde se construiesc zeci de kilometri de autostradă, tuneluri, viaducte și alte structuri.

Deschiderea secțiunii Tigveni–Curtea de Argeș în acest an ar crea, astfel, un tronson continuu de aproximativ 53,4 kilometri circulabili în cadrul celor 122,11 kilometri ai Autostrăzii Sibiu–Pitești, în timp ce legătura completă peste Carpați va depinde de finalizarea secțiunilor 2 și 3.