Două tuneluri gigant prind contur pe autostrăzile României

Două dintre cele mai importante proiecte de tuneluri rutiere din România avansează pe Autostrada Transilvania și pe Autostrada Sibiu – Pitești. Pe A3 a apărut prima filmare completă din avion a lotului Nușfalău – Poarta Sălajului, unde va fi construit Tunelul Meseș, iar pe A1 se apropie momentul în care va ajunge în șantier prima componentă a TBM-ului care va fora Tunelul Poiana, anunță cei de la DRPD Craiova.

Prima filmare completă din avion a lotului Nușfalău – Poarta Sălajului surprinde traseul celor 41 de kilometri de autostradă pe care va fi construit și Tunelul Meseș, viitorul cel mai lung tunel rutier din România.

Constructorul lotului este asocierea turcă Makyol-Ozaltin. În teren sunt desfășurate în această perioadă lucrări pregătitoare, printre care descărcări arheologice, amenajarea depozitelor de materiale, decopertări și organizarea șantierului.

Contractul a fost semnat în aprilie 2025 cu asocierea Makyol-Ozaltin și are o valoare de 6,62 miliarde de lei, fără TVA. Este cea mai mare sumă atribuită de CNAIR prin licitație până în prezent.

Din cei 41 de kilometri ai lotului, 2,89 kilometri îi revin Tunelului Meseș, care va deveni cel mai lung tunel rutier din țară.

Perioada de proiectare prevăzută în contract este de 18 luni, iar pentru execuție sunt alocați cinci ani. Ordinul de începere a fost emis la 18 august 2025.

Proiectul se află încă în etapa de proiectare, iar până în prezent nu a fost emisă nicio autorizație de construire.

Recent a fost anunțat că șoferii vor putea circula, din decembrie, pe toți cei 42,3 kilometri dintre Poarta Sălajului și Nădășelu, pe Autostrada Transilvania. După deschiderea circulației pe secțiunile dintre Nădășelu și Poarta Sălajului, se va putea circula continuu pe aproximativ 155 de kilometri de autostradă între Poarta Sălajului și Târgu Mureș.

În paralel, secțiunea dintre Nădășelu și Zimbor este aproape finalizată, cu un grad de realizare de 99,2%.

Pe cei 30,6 kilometri ai șantierului dintre Nădășelu și Zimbor, constructorul român UMB Spedition este mobilizat cu 690 de muncitori și 410 utilaje. După finalizarea lucrărilor și la cele două viaducte de pe traseu, de la Topa Mică și Nădășelu, aflate la un stadiu fizic de 86%, circulația va putea fi realizată fără întrerupere pe cei 155 de kilometri dintre Poarta Sălajului și Târgu Mureș.

Valoarea contractului este de 1,625 miliarde de lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021-2027. Luna trecută a fost deschisă circulația și pe cei 12,24 kilometri ai Autostrăzii A3 dintre Zimbor și Poarta Sălajului.

Lucrările înaintează și pe Autostrada A1 Sibiu – Pitești. Platforma destinată montării și lansării TBM-ului care va fora Tunelul Poiana, pe secțiunea 3 Cornetu – Tigveni, este aproape finalizată, a anunțat luni Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova. În curând urmează să ajungă în șantier prima componentă a „cârtiței”, respectiv capul de forare.

„Foarte curând, prima componentă a „cârtiței” va ajunge în șantier. Este vorba despre capul de forare, o piesă impresionantă, cu un diametru inițial de aproximativ 6,5 metri și o greutate de circa 180 de tone”, explică cei de la DRPD Craiova.

Capul de forare va fi asamblat direct în șantier. Tot acolo vor fi montate și componentele necesare pentru ca diametrul întregului ansamblu să ajungă la aproximativ 12,5 metri, dimensiunea necesară pentru forarea Tunelului Poiana.

„Dar capul de forare este doar începutul. Ulterior, în șantier va fi asamblat restul TBM-ului – corpul utilajului și întregul tren de echipamente din spatele acestuia, care asigură excavarea și evacuarea materialului rezultat, alimentarea și funcționarea utilajului, precum și montarea segmentelor prefabricate din beton care vor forma structura tunelului”, adaugă reprezentanții DRDP Craiova.

Luna trecută, constructorul italian WeBuild începuse lucrările de asfaltare pe un tronson experimental al secțiunii 3 Cornetu – Tigveni, care are o lungime de 37,4 kilometri.

Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, menționa că se lucra pe aproximativ 30% din șantier la Tunelul Poiana, la 14 structuri, între care poduri și viaducte, precum și la terasamente.

În ansamblu, stadiul fizic al lucrărilor pe cel mai lung tronson al Autostrăzii Sibiu – Pitești ajunsese la aproximativ 18%.