Traficul rutier este oprit pe ambele benzi ale Autostrăzii A2, pe sensul Constanța – București, în zona Lehliu Gară, județul Călărași, după producerea a două accidente în care au fost implicate patru ansambluri auto. Evenimentele s-au produs la kilometrul 66, iar polițiștii rutieri au intervenit pentru eliberarea carosabilului.

Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, în urma celor două coliziuni față-spate nu au fost înregistrate victime. Circulația este însă afectată pe un sector important al autostrăzii, iar șoferii care se deplasează spre Capitală sunt sfătuiți să folosească o rută alternativă.

Cele patru ansambluri auto au fost implicate în două evenimente rutiere distincte, produse pe sensul de mers Constanța – București, în apropierea localității Lehliu Gară.

Conform informațiilor transmise de Centrul Infotrafic, ambele accidente au fost coliziuni față-spate. Deși impacturile au provocat blocarea ambelor benzi de circulație, autoritățile au precizat că nicio persoană nu a fost rănită.

La fața locului au fost dispuse măsuri pentru îndepărtarea vehiculelor avariate și eliberarea carosabilului. Acestea urmează să fie tractate, astfel încât circulația să poată fi reluată în condiții de siguranță.

Pentru conducătorii auto care se îndreaptă spre București, Centrul Infotrafic recomandă părăsirea Autostrăzii A2 la kilometrul 105, prin ieșirea spre Drajna.

Pe sectorul cuprins între kilometrii 105 și 66, circulația se desfășoară controlat. Măsura permite gestionarea traficului în timp ce echipele de intervenție acționează pentru tractarea vehiculelor implicate în accidente.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, reluarea circulației urma să fie posibilă după ora 12:00. Această oră reprezenta o estimare, nu o confirmare a redeschiderii autostrăzii.

Blocajul de pe A2 afectează sensul de mers către București, în timp ce intervenția pentru îndepărtarea vehiculelor implicate poate genera întârzieri suplimentare pe sectorul respectiv.

Șoferii sunt sfătuiți să respecte semnalizarea rutieră, să păstreze distanța de siguranță și să urmeze indicațiile echipajelor de poliție. Înainte de plecare, este recomandată verificarea informărilor oficiale privind starea traficului.